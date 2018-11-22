Как побороть зависимость от сладкого: советы диетологов

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Стоит наконец начать контролировать потребляемый сахар

Все сладкоежки зависимы, ведь сахар – такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя. И побороть эту зависимость может быть очень сложно. Диетологи рассказали о том, какие условия необходимо соблюдать, чтобы справиться с привычкой постоянно есть сладости, и начать контролировать потребляемый сахар, передает "Медикфорум".

Условие первое: достаточно спать.

Если спать по ночам меньше рекомендуемых 7-8 часов, то в течение дня после этого тяга к употреблению пищи становится более сильной, а зависимость от сладкого упрочняется. У человека, который мало спит, одного лишь взгляда на сладкое достаточно, чтобы в мозге активизировались рецепторы, которые не дадут забыть об этом.



Условие второе: внимательно читать продуктовые этикетки.

Сахара может поступать в организм из "скрытых" источников, его кладут даже в хлеб. Старайтесь чаще отказываться от не сладких продуктов с сахаром, иначе побороть зависимость не получится: чем больше даете организму, тем больше он просит.



Условие третье: покупайте высококачественные сладости.

Они, как правило, небольшие по объему и весу и содержат минимум не самых здоровых ингредиентов. К тому же такие сладости дорогостоящие, что защищает от покупки сразу в большом количестве и переедания.



Условие четвертое: ищите альтернативу сладкому.

Зависимость быстрее формируется из-за искусственных вкусовых добавок, поэтому ищите натуральные источники сахара.



Условие пятое: больше белка.

Научно доказано, что побороть зависимость от сладкого помогает употребление белковых продуктов. Их переваривание достаточно медленное, что защищает от всплесков сахара в крови. Именно резкие скачки уровня глюкозы способствуют развитию тяги к сладкому.

Напомним, диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее. По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г сахара.

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Видео: РБК-Украина