Диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее

Фото: (pixabay.com)

Ограничивайте или исключите магазинные фруктовые соки

Популярный диетолог Светлана Фус рекомендует отказаться от газированной воды, пакетированных соков и прочих сладких напитков, так как все они содержат вредный пищевой продукт - сахар. Об этом эксперт сообщила в Facebook.

По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г сахара.

Для того, чтобы сократить количество "лишнего" сахара в рационе, диетолог советует вместо сладких газированных напитков пить воду с добавлением лимона, яблока или других натуральных фруктов. Также диетолог развеивает миф о пользе соков.

Эксперт пишет: "Активная пропаганда пользы фруктовых соков - только маркетинговый ход. Соки не должны регулярно использоваться детьми. Фруктовый сок содержит много сахара и почти не содержит клетчатки. Учтите, что в восстановленных соках 4-6 чайных ложек сахара на стакан напитка, а это даже больше, чем в кока-коле. Вместе с тем, соком нельзя утолить жажду, поскольку эффект будет точно обратный и аппетит только разыграется",

"Если вы хотите, чтобы была польза от фруктов - ешьте их в натуральном виде. А взрослым что делать на пути к уменьшению потребления сахара? Если вы привыкли к сладкому чаю или кофе, постарайтесь постепенно уменьшить количество добавленного в них сахара, а затем и вовсе уберите его", - подытожила Светлана Фус.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

Напомним, что ранее Светлана Фус рассказала о пользе каш. Это не только "детская еда"!

Мы писали, что названы топ-5 продуктов, которые сделают кожу идеальной.

Также Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.

Видео: РБК-Украина