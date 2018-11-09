Топ-5 продуктов, которые сделают кожу идеальной

Фото: (pixabay.com)

Эксперты рекомендуют использовать морковь для золотистого загара

Фраза "Ты то, что ты ешь" имеет веские основания, так как то, чем мы питаем свой организм изнутри, прямопропорционально тому, как выглядит наша кожа, волосы, зубы. Какие продукты обладают потрясающими омолаживающими и оздоравливающими свойствами рассказали эксперты, передает российское СМИ.

1. Киви

Фрукт, который является лидером по содержанию витамина С, отлично справляется с тусклым цветом лица и придает здоровый румянец. Есть его можно как отдельно, так и добавляя в различные фруктовые салаты.

2. Грибы

Данный продукт стоит использовать для идеального рельефа кожи. В грибах содержится большое количество селена - минерала, защищающего кожу от вредного солнечного излучения и минимизирующего появление шрамов пост-акне.

3. Яйца

Начинать день с омлетом - неплохая идея, помимо того, что это вкусно, это еще и полезно для кожи. Так как лютеин, который содержится в продукте, помогает сохранить ее упругой и сияющей.

4. Морковь

Морковь для золотистого загара. Связано это с тем, что бета-каротин, если употреблять его регулярно, слегка окрашивает кожу в золотистый оттенок, придает свежий персиковый румянец.

5. Лосось

Продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, поэтому оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшая проявление акне, а также предотвращает риск возникновения меланомы.

Фото: (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина