Як побороти залежність від солодкого: поради дієтологів

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Варто нарешті почати контролювати споживаний цукор

Усі ласуни залежні, адже цукор – така ж погана звичка, як куріння і вживання алкоголю. І подолати цю залежність може бути дуже складно. Дієтологи розповіли про те, яких умов необхідно дотримуватися, щоб впоратися зі звичкою постійно їсти солодощі, і почати контролювати споживаний цукор, передає "Медикфорум".

Умова перша: достатньо спати.

Якщо спати по ночах менше рекомендованих 7-8 годин, то протягом дня після цього тяга до вживання їжі стає більш сильною, а залежність від солодкого зміцнюється. У людини, що мало спить, одного лише погляду на солодке достатньо, щоб в мозку активізувалися рецептори, які не дадуть забути про це.



Умова друга: уважно читати продуктові етикетки.

Цукру може надходити в організм з "прихованих" джерел, його кладуть навіть у хліб. Намагайтеся частіше відмовлятися від солодких продуктів з цукром, інакше побороти залежність не вийде: чим більше даєте організму, тим більше він просить.



Умова третя: купуйте високоякісні солодощі.

Вони, як правило, невеликі за обсягом і вагою і містять мінімум не самих здорових інгредієнтів. До того ж такі солодощі дорогі, що захищає від покупки відразу у великій кількості і переїдання.



Умова четверта: шукайте альтернативу солодкого.

Залежність швидше формується через штучні смакові добавки, тому шукайте натуральні джерела цукру.



Умова п'яте: більше білка.

Науково доведено, що побороти залежність від солодкого допомагає вживання білкових продуктів. Їх перетравлення досить повільне, що захищає від сплесків цукру в крові. Саме різкі скачки рівня глюкози сприяють розвитку тяги до солодкого.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, від якого харчового продукту варто позбутися якомога швидше. За словами дієтолога, цукор в раціоні дорослої людини не повинна перевищувати 50 г на день. Більш того, ВООЗ рекомендує для додаткової користі здоров'ю скоротити порції цукру - до 25 г цукру.

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Відео: РБК-Україна