Пити чи не пити: лікарі розповіли про лікування гарячим молоком при застуді

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Довгий час вважалося, що молоко і мед допомагають боротися з простудними симптомами

Напевно, кожен пам'ятає, як з самого раннього дитинства турботливі батьки під час застуди в обов'язковому порядку давали пити гаряче молоко з додаванням меду, в якостi чудодійного "гомеопатичного" засобу. Однак, цього робити не слід про це пише російський портал "medikforum". Варто відзначити, що на Заході вже давно не рекомендують давати молоко з медом хворим пацієнтам.

Як виявилося, гаряче молоко не тільки не допомагає, але ще й погіршує симптоми застуди. До такого висновку прийшли вчені після досліджень. Автори дослідження, опублікованого в журналі Laryngoscope, самі були шоковані результатами, оскільки вважали, що з легкістю спростовано припущення про шкідливий вплив молока на застудну симптоматику.



Ілюстративне фото (flickr.com)

Відзначається, що особливо не рекомендується поїти таким напоєм пацієнтів, у яких вже відзначається надлишкове виділення слизу.



Це пояснюється тим, що слиз виробляється спеціальними клітинами в носі, синусах і легенів, до її складу входить вода, солі та білок. Ця "суміш" повинна перешкоджати потраплянню в організм бактерій і бруду. Крім того в слизу містяться антибактеріальні ферменти, які захищають нас від застуди і вбивають різних бактерій.

З носа слиз стікає назад до горла за рахунок впливу мікроскопічних волосків при ковтанні. А надлишок її, зазвичай виникає при інфекціях і алергіях, означає постійне її потрапляння на задню частину горла. Все це викликає кашель, біль у горлі і характерну хрипоту.

Цікаво, що ще 1000 років тому єврейський лікар Мойсей Маймонід писав, що молоко погіршує перебіг застуди. З тих пір західні лікарі взяли це собі на озброєння і не рекомендували хворим пити молоко з медом при застуді, а в слов'янських державах медики робили все навпаки, особливо це віталося, коли молоком напували хворих дітей.

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Відео: РБК-Україна