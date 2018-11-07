"Основной инструмент борьбы": Супрун рассказала, как лечиться во время гриппа

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Минимизировать риски заболевания поможет вакцинация

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему во время заболевания нам плохо и как лечиться во время гриппа. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Наш организм - основной инструмент борьбы с гриппом. А такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк - это защитные реакции организма на вирус, помогают с ним бороться. Именно они и свидетельствуют об активной работе нашего иммунитета", - пишет эксперт.

Супрун утверждает, что вирус гриппа вызывает воспаление в дыхательных путях, в носу, горле и легких. Он попадает в организм воздушно-капельным путем или бытовым через слизистые оболочки рта, носа или глаз. Вирус мешает клеткам производить белки и стимулирует выработку специфических вирусных белков. Со временем их количество увеличивается и они заражают соседние клетки.

Эксперт считает, что такое нежелательное вторжение приводит иммунную систему в состояние готовности к борьбе с болезнью. Именно поэтому большинство симптомов гриппа на самом деле связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

Супрун также дала ответы на самые распространенные вопросы, которые касаются болезни:

1. Почему возникает отек и боль в горле

Одним из типов клеток, которые борются с вирусом, являются белые кровяные тельца Т-лимфоциты, которые также называют "солдатами" иммунной системы. Когда Т-клетки локализуют белки вируса гриппа, они начинают разрастаться в лимфатических узлах вокруг легких и горла, что вызывает отеки и боль. Избавиться от этого симптома можно только тогда, когда организм полностью выздоровеет.

2. Почему возникает кашель

Увеличение количества слизи в легких вызывает кашель как рефлекс, чтобы очистить дыхательные пути. Этот процесс также вызван активностью Т-клеток в легких. Борьба с вирусом в легких, приводит к появлению симптомов похожих на развитие бронхита. Это может ухудшить состояние при наличии предварительного заболевания легких и затруднить дыхание.

3. Почему возникает головная боль и лихорадка

Чтобы эффективно бороться с вирусом, иммунные клетки попадают в кровоток. Этот процесс может влиять на участок головного мозга в гипоталамусе, регулируя температуру тела. В результате возникают лихорадка и головная боль.

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Симптомы гриппа - результат активной работы нашей иммунной системы. Поэтому важно создать своему организму условия, чтобы он мог бороться с вирусом - соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте много жидкости, проветривайте помещение и, по возможности делайте влажную уборку. У нашей иммунной системы достаточно ресурсов для борьбы с болезнью. Главное - не мешать. А чтобы минимизировать риски заболеть - вакцинируйтесь от гриппа!", - подвела итог Супрун.

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Видео: (video.rbc.ua)