Пийте перед сном: вчені виявили несподівану властивість кави

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Каву треба пити за 25 хвилин до сну

Вчений, експериментуючи зі сном і кофе, виявив, що якщо вживати каву безпосередньо перед сном, то можна уникнути недосипання і сонливості після пробудження. Про це йдеться у виданні Alphr.

Традиційно вважається, що кава і сон — поняття незіставні. Кава відбиває бажання спати і часто вживається для пробудження зранку, але вчені вважають, що пити цей підбадьорливий напій потрібно на ніч. Наука зуміла зрозуміти, як поєднувати бадьорість і каву без болісних підйомів з ліжка.

Деніел Пінк, автор книги "Коли: Наукові секрети досконалого часу", розповів рішення цієї проблеми.

Пінк зазначає, що кофеїну потрібно приблизно 25 хвилин, щоб подіяти — це дійсно корисний факт для повсякденного життя. Це означає, що кава не вплине на ваш сон протягом цього періоду. Він вважає, що потрібно випити каву і відразу лягти спати, щоб до моменту переходу в стан сну 25 хвилин ще не минуло.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, який напій зменшує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Раніше медики назвали продукти, які шкідливі для кісток та суглобів.

Відео: (video.rbc.ua)