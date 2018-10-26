Перевод часов на зимнее время: специалисты рассказали, как уберечь организм от стресса

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Особое внимание нужно уделить тем, кто имеет хронические заболевание

В воскресенье, 28 октября, в 4:00 Украина переводит стрелки часов назад. Специалисты рассказали о том, как справиться со стрессом для организма в этот период.

Эксперты утверждают, что серьезного влияния на организм человека перевод часов не имеет. Однако, есть некоторые категории людей, которые могут почувствовать на себе переход на зимнее время.

К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, например, те, у кого есть в анамнезе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также на себе перевод времени почувствуют невротики и те, кто регулярно находится в состоянии стресса.

Психологи объясняют, что это связано с тем, что уменьшается длительность светового дня и снижается выработка серотонина – гормона счастья. Для того, чтобы избежать нагрузки в период перевода часов, эксперты рекомендуют за несколько дней до перевода раньше ложиться спать, а также больше времени проводить днем на свежем воздухе.

А вот терапевты рекомендуют в этот период уделить внимание своему рациону и добавить в него побольше витаминов, так как перевод времени может негативно сказаться на иммунитете человека. Кроме того, они советуют людям с хроническими заболеваниями отказаться в эти дни от дополнительных нагрузок и побольше отдыхать.

Кстати, ранее мы писали о том, когда Украина переходит на зимнее время и давали рекомендации о том, как сделать это правильно.

А также мы рассказывали о том, что Уляна Супрун дала рекомендации о том, как победить осеннюю хандру.

Видео: РБК-Украина