Переведення годинників на зимовий час: фахівці розповіли, як уберегти організм від стресу

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Особливу увагу потрібно приділити тим, хто має хронічні захворювання

У неділю, 28 жовтня, о 4:00 Україна переводить стрілки годинника назад. Фахівці розповіли про те, як впоратися зі стресом для організму в цей період.

Експерти стверджують, що серйозного впливу на організм людини переведення годинників не має. Проте, є деякі категорії людей, які можуть відчути на собі перехід на зимовий час.

До них відносяться люди з хронічними захворюваннями, наприклад, ті, у кого є в анамнезі проблеми з серцево-судинною системою. Також на собі переведення часу відчують невротики і ті, хто регулярно знаходиться в стані стресу.

Психологи пояснюють, що це пов'язано з тим, що зменшується тривалість світлового дня і знижується вироблення серотоніну – гормону щастя. Для того, щоб уникнути навантаження в період переведення годинників, експерти рекомендують за кілька днів до переведення раніше лягати спати, а також більше часу проводити вдень на свіжому повітрі.

А ось терапевти рекомендують у цей період приділити увагу своєму раціону і додати в нього побільше вітамінів, так як переведення часу може негативно позначитися на імунітеті людини. Крім того, вони радять людям з хронічними захворюваннями відмовитися в ці дні від додаткових навантажень і побільше відпочивати.

До речі, раніше ми писали про те, коли Україна переходить на зимовий час і давали рекомендації про те, як зробити це правильно.

А також ми розповідали про те, що Уляна Супрун дала рекомендації про те, як перемогти осінню хандру.

Відео: РБК-Україна