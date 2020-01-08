Отказ от сладкого: диетолог развенчала популярные мифы о сахаре

Эксперт раскрыла правду о связи похудения и сладостей
Деткам на новогодние праздники подарили сладкие подарки, да и вам конфет перепало? Ну как же тут удержаться и не наесться сладостей! Вокруг сахара и употребления сладкого ходит много мифов, и часто они мешают нам поступать правильно. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала основные мифы о питании за новогодним столом, на своей странице в Instagram рассмотрела самые популярные из них и раскрыла, как обстоят дела на самом деле.
Мифы о сахаре:
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МИФ 1. Если хочешь похудеть, сладкое есть нельзя.
РЕАЛЬНОСТЬ. Лишний вес мы набираем не от сладкого или жирного, а от их переизбытка. Лишняя энергия складируется в запас - так устроено природой. В рационе допускается 10% простых углеводов в сутки. Используйте их правильно!
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МИФ 2. Лучше есть коричневый сахар, так быстрее похудеешь.
РЕАЛЬНОСТЬ. В коричневом сахаре есть патока, которая содержит некоторые полезные вещества. Но по калорийности он ничем не отличается от белого. И похудеть вам никак не поможет.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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МИФ 3. Сахарозаменители - это химия, которая сажает печень.
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РЕАЛЬНОСТЬ. Искусственные сахарозаменители уже уходят глубоко в прошлое. От некоторых из них, действительно, есть побочные эффекты. Но наука быстро идет вперед. Открыты натуральные безопасные для здоровья сахарозаменители. Некоторые из которых еще и полезны для нашего организма. Например, стевия и ряд других.
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МИФ 4. Сладкое можно есть сколько хочешь, главное утром.
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РЕАЛЬНОСТЬ. Если на завтрак есть только простые углеводы, то уровень сахара быстро растет. Это приводит к выбросу жирообразующего гормона инсулина, который быстро складирует все калории на вашей талии. В крови резко снижается уровень глюкозы и организм требует его восполнения - заставляет вас снова съесть сладенькое или мучное. Контролировать аппетит становится невероятно сложно!
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Если вы хотите съесть сладкое утром, обязательно сочетайте углеводы с правильными жирами и белками. Например, творог с горьким шоколадом и фруктами.
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Полный отказ от сладкого приведет к срывам и проблемам со здоровьем. Необходимо разбираться в продуктах, научиться вкусно и правильно готовить и тогда вы получите лучший результат.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ранее мы публиковали простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый, от диетолога Ольги Усенко.
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