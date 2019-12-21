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Во все тяжкие: диетолог развенчала мифы о питании за новогодним столом

Lite » Красота 21.12.2019 - 15:16
Во все тяжкие: диетолог развенчала мифы о питании за новогодним столом
Иллюстративное фото (unsplash/Court Cook)

Эксперт рассказала, как пережить эту ночь без излишнего переедания

Новый год с его вечеринками и застольями уже совсем близко. Если вы переживаете, как не переесть в эту ночь и при этом провести ее весело и вкусно, обратите внимание на советы эксперта. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее рассказала, как худеть во время сна, на своей странице в Instagram перечислила популярные мифы о питании в новогоднюю ночь и рассказала, как на самом деле обстоят дела и как лучше поступить.

Эти рекомендации помогут вам не перебрать калорий и пережить праздничное застолье максимально безболезненно.

МИФ 1. После новогоднего застолья нужно устроить разгрузочный день, чтобы все лишнее вышло.

ПРАВДА. Если вы вчера съели 3000 ккал вместо положенных 1500, и сегодня весь день наказываете себя разгрузочным днем (кефир, вода с лимоном, гречка и пр), то вы лишь усугубляете стресс.

Переедание - это стресс для организма. И голод - это стресс. Вы бросаетесь из крайности в крайность, издеваетесь над своим телом. В такой ситуации организм будет защищаться.

Разгрузочный день обернется новым загрузочным на 3000 ккал, т.к организм должен сделать запасы на очередную голодовку. И все идет по кругу. Зажор - голод-зажор и т.д. Никакой разгрузки. Просто живите обычной жизнью.

Во все тяжкие: диетолог развенчала мифы о питании за новогодним столом

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 2. Все, что съедим ночью, пойдет в жир, т.к. ночью организм спит.

ПРАВДА. Если вы бодрствуете, то ваш организим работает. Ему требуется энергия. Все системы в рабочем состоянии и не спят вместе с вами. Поэтому в жир, как всегда, пойдут только лишние калории, которые организим не успеет потратить. Поэтому больше двигайтесь в новогоднюю ночь.

Во все тяжкие: диетолог развенчала мифы о питании за новогодним столом

Иллюстративное фото (pexels.com)


МИФ 3. Раз уж начала нарушать, то по полной. От одного раза ничего не будет.

ПРАВДА. Переедание - это большой стресс для организима. Стресс заставляет организм защищаться - он делает запасы больше обычного. Лучше съесть всего понемногу за праздничным столом, без переедания.

МИФ 4. Едим все, что душа пожелает, утром в спортзале все отработаем.

ПРАВДА. Теоретически это возможно. но на практике мы сильно переоцениваем свою физактивность. Силовая или кардио тренировка средней интенсивности расходует около 300-400 ккал за 1 час. Если пуститься во все тяжкие, запросто можно наесть 1500-2000 ккал. Это 5-6 часов в спортзале! Мало для кого это реально.

Во все тяжкие: диетолог развенчала мифы о питании за новогодним столом
Иллюстративное фото (pexels.com)

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