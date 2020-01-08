Простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила топ-6 рекомендаций, которые помогут перейти на здоровый рацион

Правильное питание – это основа хорошего самочувствия, стройности и легкости. Но многие желающие перейти на здоровый рацион просто не знают, с чего же начать свой путь к грамотному и осознанному потреблению пищи. Стоит придерживаться простых и бесхитростных правил, и тогда вы сами не заметите, как пополните ряды ЗОЖников и приблизитесь к формам мечты. Диетолог Ольга Усенко, которая ранее рассказала, как не переедать в холодное время года, поделилась в Instagram списком советов, которые помогу сделать первые шаги на пути к правильному рациону.

Каждый в любой стране и в любом месте сможет это сделать, с любыми финансовыми возможностями.

Пей 30 мл чистой воды в день на кг тела + каждую тренировку и каждый выпитый кофе тоже восполняем. Тренировки - 0,5 л. воды, кофе - равноценно по мл.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ходи. Много ходить - это важная составляющая результата, и каждый может это сделать. Но для этого нужно будет чуточку напрячься и проконтролировать этот момент.

Топ-5 продуктов, которые необходимо включить в зимний рацион

Ешь сезонные овощи или любые другие овощи каждый день. 500-600 гр должно быть ежедневно в 2-4 приема пищи, а лучше с каждым несладким приемом пищи ешь немного овощей. Сезонные, тепличные, замороженные, ферментированные - нам подходят все.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ужин сделай самым легким приемом пищи с точки зрения правильного питания - овощи + курочка/мясо/рыбка. Это упростит пищеварение.

Убери из рациона белую муку и белый сахар.

Молочные и кисломолочные продукты - до 17:00.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вот этого для начала хватит каждому. И не важно, какими порциями вы едите все остальное, сколько раз вы перекусили и тд. Для начала этого хватит, чтобы вы уже увидели, что это не сложно и каждый может придерживаться правильного питания, если захочет.

Напомним, что диетолог Ева Шишова рассказала, как вернуться к здоровому рациону после обильных праздничных застолий.