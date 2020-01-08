Простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый

Эксперт озвучила топ-6 рекомендаций, которые помогут перейти на здоровый рацион
Правильное питание – это основа хорошего самочувствия, стройности и легкости. Но многие желающие перейти на здоровый рацион просто не знают, с чего же начать свой путь к грамотному и осознанному потреблению пищи. Стоит придерживаться простых и бесхитростных правил, и тогда вы сами не заметите, как пополните ряды ЗОЖников и приблизитесь к формам мечты. Диетолог Ольга Усенко, которая ранее рассказала, как не переедать в холодное время года, поделилась в Instagram списком советов, которые помогу сделать первые шаги на пути к правильному рациону.
Каждый в любой стране и в любом месте сможет это сделать, с любыми финансовыми возможностями.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Вот этого для начала хватит каждому. И не важно, какими порциями вы едите все остальное, сколько раз вы перекусили и тд. Для начала этого хватит, чтобы вы уже увидели, что это не сложно и каждый может придерживаться правильного питания, если захочет.
Напомним, что диетолог Ева Шишова рассказала, как вернуться к здоровому рациону после обильных праздничных застолий.