Відмова від солодкого: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розкрила правду про зв'язок схуднення та солодощів

Діткам на новорічні свята подарували солодкі подарунки, та і вам цукерок перепало? Ну як тут втриматися і не наїстися солодощів! Навколо цукру і вживання солодкого ходить багато міфів, і часто вони заважають нам чинити правильно. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала основні міфи про харчування за новорічним столом, на своїй сторінці в Instagram розглянула найпопулярніші з них і розкрила, як йдуть справи насправді.

Міфи про цукор:

⠀

МІФ 1. Якщо хочеш схуднути, солодке їсти не можна.

РЕАЛЬНІСТЬ. Ми набираємо зайву вагу не від солодкого або жирного, а від їх надлишку. Зайва енергія відкладається в запас - так влаштовано природою. У раціоні допускається 10% простих вуглеводів на добу. Використовуйте їх правильно!

⠀

МІФ 2. Краще їсти коричневий цукор, так швидше схуднеш.

РЕАЛЬНІСТЬ. В коричневому цукрі є патока, яка містить деякі корисні речовини. Але по калорійності він нічим не відрізняється від білого. І схуднути вам ніяк не допоможе.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

⠀

МІФ 3. Цукрозамінники - це хімія, яка садить печінку.

⠀

РЕАЛЬНІСТЬ. Штучні цукрозамінники вже сягають глибоко в минуле. Від деяких з них, дійсно, є побічні ефекти. Але наука швидко йде вперед. Відкриті натуральні безпечні для здоров'я цукрозамінники. Деякі з яких ще й корисні для нашого організму. Наприклад, стевія і ряд інших.

⠀

МІФ 4. Солодке можна їсти скільки хочеш, головне вранці.

⠀

РЕАЛЬНІСТЬ. Якщо на сніданок їсти тільки прості вуглеводи, то рівень цукру швидко зростає. Це призводить до викиду жиростворювального гормону інсуліну, який швидко складує всі калорії на вашій талії. У крові різко знижується рівень глюкози і організм вимагає його заповнення - змушує вас знову з'їсти солоденьке або борошняне. Контролювати апетит стає неймовірно складно!



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Якщо ви хочете з'їсти солодке вранці, обов'язково поєднуйте вуглеводи з правильними жирами і білками. Наприклад, сир з гірким шоколадом і фруктами.

⠀

Повна відмова від солодкого приведе до зривів і проблем зі здоров'ям. Необхідно розбиратися в продуктах, навчитися смачно і правильно готувати і тоді ви отримаєте кращий результат.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше ми публікували прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен, від дієтолога Ольги Усенко.

⠀