Избавляемся от лишних килограммов: полезная памятка для худеющих

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог напомнила о самых главных нюансах снижения веса

После праздников многие хотят сбросить набранное за время обильных застолий, или же начать худеть "с нового года". АнтиПП фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении, поделилась на своей странице в Instagram подробной памяткой для худеющих, в которой расписала основные моменты, на которые нужно обратить внимание.

1. Самое важное - дефицит калорий (энергии, получаемой из еды). Именно питание - основа похудения, а не тренировки, они отвечают за мышцы и выносливость, скорость, гибкость и координацию.

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Чтобы сжечь запасы лишнего жира, нужно создать организму условия для использования этого жира в качестве энергии для своих нужд. Поэтому нужно создать дефицит, чтобы расход был из складов, а не из поступающей еды.

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2. Нет ни одного продукта, от которого толстеют. Также и не бывает продуктов, от которых худеют. Важно НЕ ЧТО есть, а СКОЛЬКО. Магия чисел и вы либо худеете (за счет дефицита калорий) либо толстеете (за счет профицита калорий). Или с вами ничего не происходит (поддержание или сохранение веса).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Время и количество приемов пищи, а также время тренировок никак не влияет на скорость похудения и качество вашего тела.

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4. БЖУ - вот что влияет на здоровье и состав тела

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Белки - из них состоят все клетки и ткани, это наши мышцы, органы, волосы, кожа, гормоны, это наш иммунитет.

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Жиры - необходимы для нормальной работы репродуктивной системы, секреции половых гормонов, а также отвечают за состояние кожи, волос, ногтей, менструальный цикл.

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Жиры являются долгосрочным или резервным источником энергии.

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Углеводы - основной источник оперативной энергии. Прежде всего необходимы для мозга и клеток крови.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Белок и клетчатка - основа долгого насыщения, снижают аппетит и риски срыва и зажора.

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Важно на похудении обеспечить минимальную потерю мышц, для этого важно употреблять повышенную норму белка.

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6. Тренировки - регулярные занятия и необходимое кол-во белка сохраняют мышечную массу (или наращивают ее), продлевая тем самым молодость и улучшая здоровье - укрепляют сосуды и суставы, снижают риски развития остеопороза и ССЗ.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален перечислила топ-10 упражнений на праздники для стройности и красоты.