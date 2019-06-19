Как остановить выпадение волос: рецепт суперэффективной маски

Иллюстративное фото (pexels.com)

Основной ингредиент этой простой маски - лимоны

Проблема выпадения волос знакома многим женщинам - причины могут крыться в экологии, неправильном питании, недостатке витаминов, генетике и еще много в чем. На своей странице в Instagram популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась рецептом простой, но чрезвычайно эффективной маски от выпадения волос.

Ее основной ингредиент - обычные лимоны.

Рецепт маски:

⠀

Смешать сок 2 лимонов, 2 ст.л.кокосового масла и биотин. Обрызнуть волосы по всей длине. Мне удобно использовать пульверизатор.

А остатками лимона протереть волосы у корней. Держим маску минут 10-15 и затем смываем.⠀

⠀

Видео: (instagram.com/irina.shark)

Эта маска обладаем рядом полезных свойств:

⠀останавливает выпадение волос⠀

помогает в борьбе с перхотью

укрепляет структуру волоса, делая ее здоровой и блестящей⠀

за счет содержания кокосового масла защищает от воздействия солнечных лучей⠀

делает волосы эластичными и сильными⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кстати, входящий в состав биотин еще можно применять внутрь. И вы заметите, как в течении буквально пары недель волосы перестанут выпадать, наполнятся жизнью, станут шелковистыми и гладкими, а также ускорится их рост. Это самый настоящий витамин красоты для волос.⠀

⠀

Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.

Напомним, певица Анна Седокова поделилась полезными советами, как ухаживать за волосами летом.

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как сделать ламинирование волос в домашних условиях.

К слову, Анна Седокова поделилась рецептами скраба в домашних условиях из простых продуктов