Как остановить выпадение волос: рецепт суперэффективной маски

Основной ингредиент этой простой маски - лимоны
Проблема выпадения волос знакома многим женщинам - причины могут крыться в экологии, неправильном питании, недостатке витаминов, генетике и еще много в чем. На своей странице в Instagram популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась рецептом простой, но чрезвычайно эффективной маски от выпадения волос.
Ее основной ингредиент - обычные лимоны.
Рецепт маски:
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Смешать сок 2 лимонов, 2 ст.л.кокосового масла и биотин. Обрызнуть волосы по всей длине. Мне удобно использовать пульверизатор.
А остатками лимона протереть волосы у корней. Держим маску минут 10-15 и затем смываем.⠀
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Видео: (instagram.com/irina.shark)
Эта маска обладаем рядом полезных свойств:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Кстати, входящий в состав биотин еще можно применять внутрь. И вы заметите, как в течении буквально пары недель волосы перестанут выпадать, наполнятся жизнью, станут шелковистыми и гладкими, а также ускорится их рост. Это самый настоящий витамин красоты для волос.⠀
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Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.
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