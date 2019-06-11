Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт от бьюти-блогера

Вам понадобится всего три ингредиента
Если у вас секущиеся кончики, волосы пушатся, выглядят безжизненными, а еще вы часто пользуетесь фенами и плойками - вашим волосам поможет такая процедура, как ламинирование. Она выполняется в салонах, однако есть простая маска с похожим эффектом, которую вполне можно приготовить в домашних условиях. Ее рецептом поделилась популярный бьюти-блогер Ирина Шарк на своей странице в Instagram.
Рецепт состоит из всего 3 ингредиентов: 2 ст.л.агар агара, 1,5 ст.л. любого вашего бальзама для волос или маски и несколько капель витамина Е (это пропорции на короткие волосы, дальше зависит от длины волос).
Иллюстративное фото (pexels.com)
Как приготовить:
В кипящей воде завариваем агар-агар на 2 ст ложки агара-5 ст л воды( должен получиться густой кисель), даем немного остыть, добавляем бальзам для волос и 2-3 капли витамина Е.
Наносим эту смесь на всю длину волос на влажные волосы, отступая от корней пару см обязательно, хорошо распределить и далее нужно обернуть волосы пленкой. Смывать можно через 40-60 мин.⠀
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Что даст эта маска:
Использовать можно 1 раз в 2 недели, эффект сразу +накопительный.
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