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Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт от бьюти-блогера

Lite » Красота 11.06.2019 - 22:31
Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (pexels.com)

Вам понадобится всего три ингредиента

Если у вас секущиеся кончики, волосы пушатся, выглядят безжизненными, а еще вы часто пользуетесь фенами и плойками - вашим волосам поможет такая процедура, как ламинирование. Она выполняется в салонах, однако есть простая маска с похожим эффектом, которую вполне можно приготовить в домашних условиях. Ее рецептом поделилась популярный бьюти-блогер Ирина Шарк на своей странице в Instagram.

Рецепт состоит из всего 3 ингредиентов: 2 ст.л.агар агара, 1,5 ст.л. любого вашего бальзама для волос или маски и несколько капель витамина Е (это пропорции на короткие волосы, дальше зависит от длины волос).

Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (pexels.com)

Как приготовить:

В кипящей воде завариваем агар-агар на 2 ст ложки агара-5 ст л воды( должен получиться густой кисель), даем немного остыть, добавляем бальзам для волос и 2-3 капли витамина Е.

Наносим эту смесь на всю длину волос на влажные волосы, отступая от корней пару см обязательно, хорошо распределить и далее нужно обернуть волосы пленкой. Смывать можно через 40-60 мин.⠀

Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что даст эта маска:

  • придаст волосам блеск и гладкость, волосы будут как шелк
  • утяжелит их и избавит от спутанности
  • волосы станут напитанными⠀
  • поможет восстановить слабые, ломкие и сеченные волосы

Использовать можно 1 раз в 2 недели, эффект сразу +накопительный.

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