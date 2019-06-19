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Як зупинити випадіння волосся: рецепт суперефективної маски

Lite » Краса 19.06.2019 - 08:54
Як зупинити випадіння волосся: рецепт суперефективної маски
Ілюстративне фото (pexels.com)

Основний інгредієнт цієї простої маски - лимони

Проблема випадіння волосся знайома багатьом жінкам - причини можуть критися в екології, неправильному харчуванні, нестачі вітамінів, генетиці і ще багато в чому. На своїй сторінці в Instagram популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася рецептом простої, але надзвичайно ефективної маски від випадіння волосся.

Її основний інгредієнт - звичайні лимони.

Рецепт маски:

Змішати сік 2 лимонів, 2 ст. л. кокосового масла і біотин. Збризнути волосся по всій довжині. Мені зручно використовувати пульверизатор.

А залишками лимона протерти волосся біля коренів. Тримаємо маску 10-15 хвилин і потім змиваємо.⠀

Відео: (instagram.com/irina.shark)

Ця маска володіє рядом корисних властивостей:

  • зупиняє випадіння волосся⠀
  • допомагає в боротьбі з лупою
  • зміцнює структуру волосся, роблячи її здоровою і блискучою⠀
  • за рахунок вмісту кокосового масла захищає від дії сонячних променів⠀
  • робить волосся еластичним і сильним⠀

Як зупинити випадіння волосся: рецепт суперефективної маски

Ілюстративне фото (pexels.com)

До речі, біотин, що входить до складу, ще можна застосовувати всередину. І ви помітите, як у протягом буквально кількох тижнів волосся перестане випадати, наповниться життям, стане шовковистим і гладким, а також прискориться його зростання. Це справжнісінький вітамін краси для волосся.⠀

Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 45 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

Нагадаємо, співачка Анна Сєдокова поділилася корисними порадами, як доглядати за волоссям влітку.

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