Як зупинити випадіння волосся: план дій

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер розповіла, що робити при помітному випаданні волосся

Якщо ви перетворюєтеся в кульбабу при кожному подиху вітру, то терміново потрібно вживати заходів! Б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram планом дій, який допоможе зупинити випадіння волосся.

Випадіння волосся, алопеція - буває різних типів, жінки схильні найчастіше до дифузної, це коли волосся випадає по всій поверхні рівномірно, пов'язано це з тим, що волосяні фолікули раніше "йдуть на спокій" і нове волосся перестає рости.⠀

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Кого в цьому звинувачувати?⠀

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В першу чергу себе за істеричність. Якщо ви постійно відчуваєте стрес, то чао бамбіно сеньйорита, волосся не готове жити на голові нервової дами.

І знову себе за моторошні дієти: тиждень гречки, кефіру, низкоуглеводки і тд. Організм повинен отримувати ВСІ необхідні елементи.

Гормональні порушення

Прийом антибіотиків без допоміжних засобів для підтримання мікрофлори⠀

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Ілюстративне фото: (pexels.com)

Куди бігти і що робити:

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Перестати панікувати.⠀

Звернутися до трихолога! Це фахівець, який займається виключно проблемою волосся і шкіри голови.

Здати всі аналізи, які призначить трихолог! НЕ ПРИЗНАЧАТИ собі вітаміни та інші препарати самостійно, ви можете погіршити ситуацію.

Злізти з дієти і почати вживати корисні продукти: рослинні олії, горіхи, шпинат, жирні сорти риби і тд.

Забезпечити правильний догляд за шкірою голови: очищення, зволоження, масаж.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Використовувати влітку spf захист для волосся і завжди термозахист, якщо сушите феном і використовуєте плойку.

Звичайно ж, любити себе й своє волосся, воно у вас найкраще.



Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

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