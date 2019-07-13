Як зупинити випадіння волосся: план дій

Б'юті-блогер розповіла, що робити при помітному випаданні волосся
Якщо ви перетворюєтеся в кульбабу при кожному подиху вітру, то терміново потрібно вживати заходів! Б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram планом дій, який допоможе зупинити випадіння волосся.
Випадіння волосся, алопеція - буває різних типів, жінки схильні найчастіше до дифузної, це коли волосся випадає по всій поверхні рівномірно, пов'язано це з тим, що волосяні фолікули раніше "йдуть на спокій" і нове волосся перестає рости.⠀
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Кого в цьому звинувачувати?⠀
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Куди бігти і що робити:
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Перестати панікувати.⠀
Звернутися до трихолога! Це фахівець, який займається виключно проблемою волосся і шкіри голови.
Здати всі аналізи, які призначить трихолог! НЕ ПРИЗНАЧАТИ собі вітаміни та інші препарати самостійно, ви можете погіршити ситуацію.
Злізти з дієти і почати вживати корисні продукти: рослинні олії, горіхи, шпинат, жирні сорти риби і тд.
Забезпечити правильний догляд за шкірою голови: очищення, зволоження, масаж.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Використовувати влітку spf захист для волосся і завжди термозахист, якщо сушите феном і використовуєте плойку.
Звичайно ж, любити себе й своє волосся, воно у вас найкраще.
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)
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