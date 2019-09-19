Как остановить выпадение волос и отрастить пышную шевелюру: эффективные советы

С проблемой выпадения волос, а также их тусклого и нездорового вида сталкиваются многие девушки. Как же исправить ситуацию? Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее рассказала, что поможет избавиться от мешков и темных кругов под глазами, поделилась своими эффективными методами восстановления волос в Instagram.

По ее словам, они помогут остановить выпадение волос и отрастить пышную, роскошную и блестящую шевелюру.



"Я уже рассказывала вам, девочки, как из за вечных диет стала теряла свои роскошные длинные волосы и как много усилий пришлось приложить, чтобы восстановить их. И один из крутых способов для восстановления волос, который я использую, это скрабирование кожи головы", - отметила Ирина.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

3 крутых рецепта:



1. Для нормальной кожи: 1 ст.л. кокосового масла, 1 ст.л.морской соли. Все хорошенько перемешать



2. Или можно второй вариант для сухой кожи: 1 ст.л.сметаны, 1 ст.л.молотого кофе и 1 чл.меда. Перемешиваем.



3. Для жирной кожи: 1 ст.л.соды, 1 чл.меда, 1 ст.л. шапмуня и капля масла чайного дерева. Обязательно хорошенько перемешать.



Далее наносим на влажную кожу головы массирующими движениями, затем моем голову как обычно.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Девочки, не стоит недооценивать действие скрабов. Скрабирование обладает рядом преимуществ⠀

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Оно предназначено для глубокого очищения кожи головы от избытков кожного сала, различных внешних загрязнений, удаления ороговевших частичек кожи⠀

Помогает бороться с перхотью⠀

Благодаря наличию в нем абразивных частичек и интенсивному массированию головы увеличивается микроциркуляция крови и кожа получает приток питательных компонентов, что в свою очередь способствует росту волос⠀

Ну и кроме того, в зависимости от состава скрабов, они еще обладают различными полезными свойствами. ⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.