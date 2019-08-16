Как избавиться от мешков и темных кругов под глазами: эффективный рецепт

Бьюти-блогер поделилась рецептом простой, но действенной маски
Причин, которые могут вызвать такую проблему, как мешки и темные круги под глазами очень много. Это могут быть стрессы, недосыпания, соленая пища и многое другое. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram рецептом простой, но лчень эффективной маски, которая поможет избавиться от этих неприятных явлений.
При этом необходимые ингредиенты также весьма просты.
В кипящую воду добавить гибискус, затем удалить цветы из воды и добавить семена льна. Варить пока не получится густая смесь. Дальше формируем пласт и даем остыть. Затем накладываете ее на глаза. Держим минут 10-15.⠀
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Эта маска обладает рядом прекрасных свойств:⠀
⠀Иллюстративное фото (pexels.com)
Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 10 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.
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