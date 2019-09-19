Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради

Б'юті-блогер поділилася своїми секретами гарного волосся
З проблемою випадіння волосся, а також їх тьмяного і нездорового вигляду стикаються багато дівчат. Як же виправити ситуацію? Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розповіла, що допоможе позбутися від мішків і темних кругів під очима, поділилася своїми ефективними методами відновлення волосся в Instagram.
За її словами, вони допоможуть зупинити випадіння волосся та відростити пишну, розкішну і блискучу шевелюру.
"Я вже розповідала вам, дівчатка, як черех вічні дієти стала втрачала своє розкішне довге волосся і як багато зусиль довелося докласти, щоб відновити його. І один з крутих способів для відновлення волосся, який я використовую, це скрабування шкіри голови", - зазначила Ірина.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
3 крутих рецепта:
1. Для нормальної шкіри: 1 ст. л. кокосової олії, 1 ст. л. морської солі. Все гарненько перемішати
2. Чи можна другий варіант для сухої шкіри: 1 ст.л.сметани, 1 ст. л. меленої кави і 1 чл.меду. Перемішуємо.
3. Для жирної шкіри: 1 ст. л. соди, 1 чл.меду, 1 ст. л. шапмуня і крапля олії чайного дерева. Обов'язково гарненько перемішати.
Далі наносимо на вологу шкіру голови масажними рухами, потім миємо голову як звичайно.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Дівчатка, не варто недооцінювати дію скрабів. Скрабування володіє рядом переваг⠀
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.