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Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради

Lite » Краса 19.09.2019 - 08:33
Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася своїми секретами гарного волосся

З проблемою випадіння волосся, а також їх тьмяного і нездорового вигляду стикаються багато дівчат. Як же виправити ситуацію? Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розповіла, що допоможе позбутися від мішків і темних кругів під очима, поділилася своїми ефективними методами відновлення волосся в Instagram.

За її словами, вони допоможуть зупинити випадіння волосся та відростити пишну, розкішну і блискучу шевелюру.

"Я вже розповідала вам, дівчатка, як черех вічні дієти стала втрачала своє розкішне довге волосся і як багато зусиль довелося докласти, щоб відновити його. І один з крутих способів для відновлення волосся, який я використовую, це скрабування шкіри голови", - зазначила Ірина.

Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3 крутих рецепта:

1. Для нормальної шкіри: 1 ст. л. кокосової олії, 1 ст. л. морської солі. Все гарненько перемішати

2. Чи можна другий варіант для сухої шкіри: 1 ст.л.сметани, 1 ст. л. меленої кави і 1 чл.меду. Перемішуємо.

3. Для жирної шкіри: 1 ст. л. соди, 1 чл.меду, 1 ст. л. шапмуня і крапля олії чайного дерева. Обов'язково гарненько перемішати.

Далі наносимо на вологу шкіру голови масажними рухами, потім миємо голову як звичайно.

Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Дівчатка, не варто недооцінювати дію скрабів. Скрабування володіє рядом переваг⠀

  • Воно призначене для глибокого очищення шкіри голови від надлишків шкірного сала, різних зовнішніх забруднень, видалення ороговілих частинок шкіри⠀
  • Допомагає боротися з лупою⠀
  • Завдяки наявності в ньому абразивних частинок та інтенсивного масажу голови збільшується мікроциркуляція крові і шкіра отримує приплив поживних компонентів, що у свою чергу сприяє росту волосся⠀
  • Ну і крім того, в залежності від складу скрабів, вони ще володіють різними корисними властивостями⠀

Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

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