Остановись, мгновенье! 52-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет молодости и позитивного настроя

Сальма Хайек успевает все: знаменитая актриса активно снимается в кино, посещает многочисленные светские ивенты, ведет активный образ жизни, а еще успевает все это постить на своей странице в Instagram. Особенно популярны в ее аккаунте фото, где она показывает безупречную кожу и сияющий внешний вид. Нужно отдать ей должное: в свои 52 года Сальма выглядит не хуже многих более молодых звезд. Несколько часов назад она поделилась новым подобным снимком.

Новое селфи звезды взорвало сеть (фото: instagram.com/salmahayek)

Мексиканская актриса позирует в простой серой футболке, дополняет картину несколько крупных подвесок, а также легкая естественная укладка и достаточно яркий макияж. Но главное украшение кадра, безусловно – безупречный внешний вид, а также восхитительная улыбка Сальмы. На ней она сделала акцент и в подписи. "Твоя улыбка спасла меня, спасибо за улыбку", – подытожила она жизнерадостный пост. Таким образом намекнув, что именно позитивный настрой – главное ее оружие.

Свежесть 52-летней актрисы – любимая тема обсуждения ее поклонников (фото: instagram.com/salmahayek)

Нужно ли говорить, что Сальма собрала множество самых приятных комментариев от 10-миллионной армии своих фанатов. Одни восхитились ее умением жить радостно, другие отметили ее неувядающую красоту, третьи просто высказались, что не видели никого краше.

Сальма часто делится постами в своем микроблоге (фото: instagram.com/salmahayek)

Сама Сальма часто рассказывает, что для подержания своего внешнего вида не делает ничего сверхъестественного. Просто она еще с детства приучена ухаживать за собой, а секреты красоты переняла у своей бабушки. К примеру, та научила ее простому рецепту изготовления масла на основе сапотового дерева. Оно глубоко питает волосы, а ресницы делает густыми и пышными. К слову, все эти знания актриса воплотила в собственной линии косметики Nuance. Помимо домашних рецептов, Сальма использует много люксовых средств. А также регулярно посещает косметолога.

Актриса в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

Что касается питания, она старается соблюдать здоровый режим, хотя ни в чем себе не отказывает. В последнее время она часто делится рецептами, среди которых большая часть – смузи, салаты и разнообразные овощные рагу.