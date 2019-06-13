Остановись, мгновенье! 52-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет молодости и позитивного настроя

Знаменитая актриса поделилась новым свежим селфи.
Сальма Хайек успевает все: знаменитая актриса активно снимается в кино, посещает многочисленные светские ивенты, ведет активный образ жизни, а еще успевает все это постить на своей странице в Instagram. Особенно популярны в ее аккаунте фото, где она показывает безупречную кожу и сияющий внешний вид. Нужно отдать ей должное: в свои 52 года Сальма выглядит не хуже многих более молодых звезд. Несколько часов назад она поделилась новым подобным снимком.
Мексиканская актриса позирует в простой серой футболке, дополняет картину несколько крупных подвесок, а также легкая естественная укладка и достаточно яркий макияж. Но главное украшение кадра, безусловно – безупречный внешний вид, а также восхитительная улыбка Сальмы. На ней она сделала акцент и в подписи. "Твоя улыбка спасла меня, спасибо за улыбку", – подытожила она жизнерадостный пост. Таким образом намекнув, что именно позитивный настрой – главное ее оружие.
Нужно ли говорить, что Сальма собрала множество самых приятных комментариев от 10-миллионной армии своих фанатов. Одни восхитились ее умением жить радостно, другие отметили ее неувядающую красоту, третьи просто высказались, что не видели никого краше.
Сама Сальма часто рассказывает, что для подержания своего внешнего вида не делает ничего сверхъестественного. Просто она еще с детства приучена ухаживать за собой, а секреты красоты переняла у своей бабушки. К примеру, та научила ее простому рецепту изготовления масла на основе сапотового дерева. Оно глубоко питает волосы, а ресницы делает густыми и пышными. К слову, все эти знания актриса воплотила в собственной линии косметики Nuance. Помимо домашних рецептов, Сальма использует много люксовых средств. А также регулярно посещает косметолога.
Что касается питания, она старается соблюдать здоровый режим, хотя ни в чем себе не отказывает. В последнее время она часто делится рецептами, среди которых большая часть – смузи, салаты и разнообразные овощные рагу.