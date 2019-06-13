Зупинися, мить! 52-річна Сальма Хайєк розкрила секрет молодості і позитивного настрою

Сальма Хайєк встигає все: знаменита актриса активно знімається в кіно, відвідує численні світські івенти, веде активний спосіб життя, а ще встигає все це викладати на своїй сторінці в Instagram. Особливо популярні в її записі фото, де вона показує бездоганну шкіру і сяючий зовнішній вигляд. Треба віддати їй належне: у свої 52 роки Сальма виглядає не гірше багатьох молодих зірок. Кілька годин тому вона поділилася новим подібним знімком.

Нове селфи зірки підірвало мережу (фото: instagram.com/salmahayek)

Мексиканська актриса позує в простій сірій футболці, доповнює картину кілька великих підвісок, а також легка природна укладка і досить яскравий макіяж. Але головна прикраса кадру, безумовно – бездоганний зовнішній вигляд, а також чудова посмішка Сальми. На ній вона зробила акцент і в підписі. "Твоя посмішка врятувала мене, спасибі за посмішку", – підсумувала вона життєрадісний пост. Таким чином натякнувши, що саме позитивний настрій – головна її зброя.

Свіжість 52-річної актриси – улюблена тема обговорення її прихильників (фото: instagram.com/salmahayek)

Чи потрібно говорити, що Сальма зібрала безліч приємних коментарів від 10-мільйонної армії своїх фанатів. Одні захоплювалися її умінням жити радісно, інші відзначили її нев'янучу красу, треті просто висловилися, що не бачили нікого гарніше.

Сальма часто ділиться постами у своєму мікроблозі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сама Сальма часто розповідає, що для підтримання свого зовнішнього вигляду не робить нічого надприродного. Просто вона ще з дитинства привчена доглядати за собою, а секрети краси перейняла у своєї бабусі. Приміром, та навчила її простому рецепту виготовлення масла на основі сапотового дерева. Воно глибоко живить волосся, а вії робить густими і пишними. До речі, всі ці знання актриса втілила у власної лінії косметики Nuance. Крім домашніх рецептів, Сальма використовує багато люксових коштів. А також регулярно відвідує косметолога.

Актриса в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

Що стосується харчування, вона намагається дотримуватися здорового режиму, хоча ні в чому собі не відмовляє. Останнім часом вона часто ділиться рецептами, серед яких більша частина – смузі, салати і різноманітні овочеві рагу.