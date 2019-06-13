Зупинися, мить! 52-річна Сальма Хайєк розкрила секрет молодості і позитивного настрою

Знаменита актриса поділилася новим свіжим селфи.
Сальма Хайєк встигає все: знаменита актриса активно знімається в кіно, відвідує численні світські івенти, веде активний спосіб життя, а ще встигає все це викладати на своїй сторінці в Instagram. Особливо популярні в її записі фото, де вона показує бездоганну шкіру і сяючий зовнішній вигляд. Треба віддати їй належне: у свої 52 роки Сальма виглядає не гірше багатьох молодих зірок. Кілька годин тому вона поділилася новим подібним знімком.
Мексиканська актриса позує в простій сірій футболці, доповнює картину кілька великих підвісок, а також легка природна укладка і досить яскравий макіяж. Але головна прикраса кадру, безумовно – бездоганний зовнішній вигляд, а також чудова посмішка Сальми. На ній вона зробила акцент і в підписі. "Твоя посмішка врятувала мене, спасибі за посмішку", – підсумувала вона життєрадісний пост. Таким чином натякнувши, що саме позитивний настрій – головна її зброя.
Чи потрібно говорити, що Сальма зібрала безліч приємних коментарів від 10-мільйонної армії своїх фанатів. Одні захоплювалися її умінням жити радісно, інші відзначили її нев'янучу красу, треті просто висловилися, що не бачили нікого гарніше.
Сама Сальма часто розповідає, що для підтримання свого зовнішнього вигляду не робить нічого надприродного. Просто вона ще з дитинства привчена доглядати за собою, а секрети краси перейняла у своєї бабусі. Приміром, та навчила її простому рецепту виготовлення масла на основі сапотового дерева. Воно глибоко живить волосся, а вії робить густими і пишними. До речі, всі ці знання актриса втілила у власної лінії косметики Nuance. Крім домашніх рецептів, Сальма використовує багато люксових коштів. А також регулярно відвідує косметолога.
Що стосується харчування, вона намагається дотримуватися здорового режиму, хоча ні в чому собі не відмовляє. Останнім часом вона часто ділиться рецептами, серед яких більша частина – смузі, салати і різноманітні овочеві рагу.