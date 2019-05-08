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Стройная и знойная: 52-летняя Сальма Хайек блистает в золотистом платье от Gucci

Lite » Мода 08.05.2019 - 19:31
Стройная и знойная: 52-летняя Сальма Хайек блистает в золотистом платье от Gucci
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

52-летняя знаменитость посетила Met Gala 2019

Сальма Хайек, как жена французского миллионера Франсуа-Анри Пино – наследника компании, которой принадлежат модные бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие, не могла "ударить в грязь лицом" на Met Gala 2019. Актриса пришла на вечер в роскошном образе от Gucci – длинном платье с летящей юбкой, расшитой золотыми пайетками, короткими черными пышными рукавами и листьями на откровенном декольте. На голове у нее красовалась корона из состаренного золотого металла, а в ушах – массивные серьги. Макияж ей сделали достаточно якрий – с акцентом как на глаза, так и на красные губы.

Сальма Хайек в платье Gucci

Сальма Хайек в платье Gucci (фото: instagram.com/gucci)

Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 52-летней актрисы и ее неувядающий внешний вид. Сальма выложила у себя на странице массу фото, чем тут же спровоцировала поклонников на восторженные комментарии:

  • "Королева",
  • "Ты просто ангел",
  • "Ваше Величество, Вы Богиня",
  • "Ты выглядишь просто прекрасно",
  • "Королева! Ты убила всех своей красотой",
  • "Да, идеально",
  • "Ты просто мечта",
  • "У меня нет слов",
  • "Прекрасная Сальма! Аминь!"…

Сальма Хайек на Met Gala 2019

Сальма Хайек на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, актриса не стала ограничиваться только своими снимками. Она опубликовала также кадр с давней подругой – испанской актрисой Пенелопой Крус, которая появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel. А также с сестрами Дженнер – Кендалл и Кайли. Этот снимок она подписала шутливо: "Любимое фото Валентины", имея в виду свою 11-летнюю дочь.

Сальма Хайек с Пенелопой Крус

Стройная и знойная: 52-летняя Сальма Хайек блистает в золотистом платье от Gucci

Сальма Хайек с Пенелопой Крус, Кендалл и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/salmahayek)

Но фолловеры оказались не такими поклонниками знаменитого семейства, как девочка. Они написали много негативных замечаний и очень возмутились, как вообще могла Сальма с ними фотографироваться. А также подчеркнули, что выглядят юные красотки намного хуже самой Хайек. "Когда ты самая старшая на картинке, но все равно выглядишь лучше всех", "Они не заслуживают фотографии с вами", "Вы, Сальма, самая красивая из них. Классная, настоящая, натуральная", "Сальма, они не сравнятся с твоей природной красотой", "И все же вы намного красивее и аутентичнее во всех отношениях", "Ты выглядишь самой молодой на картинке", "Вы такая красивая... Они просто пластиковые!"…

Напомним, ранее Ирина Шейк также в деталях показала свой роскошный образ Burberry для вечеринки Met Gala 2019. 

Также смотрите топ-7 самых роскошных образов на Met Gala 2019: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие. 

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