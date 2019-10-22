Она остановила время: Сальма Хайек восхитила одинаково совершенной фигурой на фото разных лет

Сальма Хайек, похоже, никогда не устанет будоражить сеть своей неувядающей молодостью. Актриса, которая недавно отметила 53-й день рождения, решила в этот раз показать, что ее фигура с годами совершенно не меняется. Она опубликовала серию фото, начиная с 90-х и до сегодня. На всех есть одна общая деталь – джинсы, подчеркивающие стройную фигуру звезды.

"Хорошая генетика или хорошие джинсы?", – написала горячая красотка. Поклонники принялись писать ей комплименты и уверять, что дело явно не в джинсах.

Подборка образов в джинсах от Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, получилась весьма неплохая подборка образов. Сальма предлагает стильные комбинации с денимом, которые можно смело брать в оборот. Топы, свободного кроя рубашка, объемный свитера, белая классическая сорочка, женственная с ажурными рукавами – все смотрятся с джинсами отлично. Сами модели брюк также разные: расклешенные, широкие, скинни, высокие, на бедрах… Тем не менее, все они сегодня вновь обрели популярность. Дополнять образы знаменитая красавица предлагает ремнями, крупными серьгами и многослойными подвесками.

Сальма все так же хороша (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма также любит сделать акцент на своей безупречной коже. Недавно она показала селфи без макияжа, и ее свежий цвет лица и упругая кожа просто свели с ума поклонников. Актриса известна тем, что любит откровенные посты и часто рассказывает о любимых процедурах. К примеру, недавно она продемонстрировала, что посещает специалиста по иглоукалыванию. Такое фото в полуголом виде она приурочила к знаковой отметке своего микроблога, который достиг рекордной отметки 12 миллионов.

Сальма на иглоукалывании (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я невероятно благодарна вам за вашу любовь и поддержку. Вау! У меня 12 миллионов подписчиков! Игла здоровья и благополучия, представляющая каждый миллион из вас", – оригинально выразила свою благодарность Сальма.