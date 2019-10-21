Как ей это удается? 53-летняя Сальма Хайек поразила неувядающей молодостью

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса показала новое селфи без макияжа

Сальма Хайек – одна из актрис, которые явно собираются поменять все стереотипы о возрасте и внешности. Актрисе недавно исполнилось 53 года, но она буквально светится свежестью и молодостью. Несколько часов назад на странице звезды в Instagram появилось новое подтверждение, что в любом возрасте при желании можно выглядеть роскошно.

Сальма восхищает своей красотой весь мир (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма показала селфи, сделанное утром в постели. Актриса предстала абсолютно без макияжа, сфокусировав внимание подписчиков на своей совершенной упругой коже. "Желаю вам восхитительного воскресенья", – написала звезда. Поклонники, которые обожают подобные фото, тут же принялись обсуждать, что она невероятно красива – внутри и снаружи, сексуальна и восхитительна.

Сальма Хайек демонстрирует безупречную кожу (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, Сальма – одна из самых популярных в сети знаменитостей. На ее микроблог подписано уже более 12 миллионов человек. Такой отметки она достигла относительно недавно – неделю назад Хайек создала трогательный пост, где выразила благодарность своим фолловерам. "Я очень благодарна всем вам за вашу любовь и поддержку. Урааа!!! Вас уже 12 миллионов!!!", – восхищается Сальма.

Нужно сказать, что актриса часто делится с поклонниками фото и видео, рассказывает о своих увлечениях, уходе, делится рецептами и шутками. При этом, несмотря на звездный статус, остается простой, приветливой и милой – "своей" со всеми. За это ее и любят многочисленные фанаты.

Актриса обожает соцсети (фото: instagram.com/salmahayek)

Сама Сальма также не раз призналась, что главный источник ее хорошего настроения – это позитивный настрой, общение с приятными людьми, а также с животными. Она завела себе множество питомцев и шутит, что ей приходится отстаивать их перед мужем, что порой нелегко.

Что же касается ее неувядающей внешности, то тут все просто. У Сальмы, безусловно, есть любимые косметологи и процедуры. Но основа ее сияющей внешности – регулярный качественный уход, правильный питьевой режим и здоровый сон.