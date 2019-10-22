Вона зупинила час: Сальма Хайек захопила однаково стрункою фігурою на фото різних років

Сальма Хайек, схоже, ніколи не втомиться розбурхувати мережу своєї нев'янучою молодістю. Актриса, яка нещодавно відзначила 53-й день народження, вирішила в цей раз показати, що її фігура з роками зовсім не змінюється. Вона опублікувала серію фото, починаючи з 90-х і до сьогодні. На всіх є одна спільна деталь – джинси, підкреслюють струнку фігуру зірки.

"Хороша генетика або хороші джинси?", – написала гаряча красуня. Шанувальники почали писати їй компліменти і запевняти, що справа явно не в джинсах.

Добірка образів в джинсах від Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, вийшла досить непогана добірка образів. Сальма пропонує стильні комбінації з денімом, які можна сміливо брати в оборот. Топи, вільного крою сорочка, об'ємний светри, біла класична сорочка, жіночна з ажурними рукавами – все відмінно виглядають з джинсами. Самі моделі брюк також різні: розкльошені, широкі, скінні, високі, на стегнах... Тим не менше, всі вони сьогодні знову здобули популярність. Доповнювати образи знаменита красуня пропонує ременями, великими сережками і багатошаровими підвісками.

Сальма все так само хороша (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма також любить зробити акцент на своїй бездоганній шкірі. Нещодавно вона показала селфі без макіяжу, і її свіжий колір обличчя і пружна шкіра просто звели з розуму прихильників. Актриса відома тим, що любить відверті пости і часто розповідає про улюблених процедурах. Приміром, нещодавно вона продемонструвала, що відвідує спеціаліста по голковколюванню. Таке фото в напівголому вигляді вона приурочила до знакової позначки свого мікроблогу, який досяг рекордної позначки 12 мільйонів.

Сальма на иглоукалывании (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я неймовірно вдячна вам за вашу любов і підтримку. Вау! У мене 12 мільйонів передплатників! Голка здоров'я і благополуччя, представляє кожен мільйон з вас", – оригінально висловила свою вдячність Сальма.