Всем на зависть: 52-летняя Сальма Хайек показала подтянутое тело в откровенном купальнике

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда подготовила новый откровенный пост

Сальма Хайек в свои 52 выглядит как минимум лет на 10 моложе и любит это демонстрировать. Недавно она буквально взорвала сеть образами для известных глянцевых журналов. А несколько часов назад решила показать фигуру. Популярная актриса опубликовала фото и видео в соблазнительном купальнике с переплетами. Она отвернулась спиной к камере, демонстрируя прогиб спины, тонкую талию, а также упругие ягодицы.

Сальма выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/salmahayek)

На ролике, где она окунается в воду, она блеснула также пышной грудью. Впрочем, главный акцент в нем – ее необычные "соседи" по пляжу. Рядом с наслаждающейся прохладной водой Сальмой купаются наездники на лошадях. Пост она сопроводила забавной подписью: "Я люблю неожиданные встречи".

Поклонники поспешили выразить свой восторг от подтянутой фигуры актрисы, написав, что она просто "богиня" и "королева красоты", а еще – что Сальма совершенно не меняется, а с возрастом становится только краше. Согласны!

Сальма может позволить себе откровенные фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Интересно, что сама Сальма за упорными занятиями в спортзале замечена не была. В интервью красавица рассказывает, что времени на походы в фитнес-студии у нее практически нет. Поэтому она обучилась всяким приемам и упражнениям, которые можно делать даже в домашних условиях. А еще она старается быть максимально активной – много ходить. гулять, бегать и плавать.

Актриса часто делает откровенные кадры (фото: instagram.com/salmahayek)

А вот уходу она уделяет много внимания. Сальма регулярно очищает, увлажняет и питает кожу. Она любит пробовать новые марки и продукты, а как руководитель собственного бьюти-бренда внимательно изучает состав и берет на заметку лучшие продукты. Как-то знаменитая актриса поделилась лайф-хаком, как выбрать качественное средство. Нанесите крем перед полетом. Если кожа после выглядит свежей, отдохнувшей и не пересушенной, это отличный продукт!