"Основний інструмент боротьби": Супрун розповіла, як лікуватися під час грипу

Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Мінімізувати ризики захворювання допоможе вакцинація

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чому під час захворювання нам погано і як лікуватися під час грипу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Наш організм - основний інструмент боротьби з грипом. А такі симптоми як гарячка, головний біль, біль у м'язах, горлі, кашель і нежить - це захисні реакції організму на вірус, що допомагають з ним боротися. Саме вони і свідчать про активну роботу нашого імунітету", - пише експерт.

Супрун стверджує, що вірус грипу викликає запалення в дихальних шляхах, в носі, горлі і легенях. Він потрапляє в організм повітряно-крапельним шляхом або побутовим через слизові оболонки рота, носа або очей. Вірус заважає клітинам виробляти білки і стимулює вироблення специфічних вірусних білків. З часом їх кількість збільшується і вони заражають сусідні клітини.

Експерт вважає, що таке небажане вторгнення призводить імунну систему в стан готовності до боротьби з хворобою. Саме тому більшість симптомів грипу насправді пов'язані з імунною реакцією організму на вірус.

Супрун також дала відповіді на найпоширеніші запитання, які стосуються хвороби:

1. Чому виникає набряк і біль у горлі

Одним з типів клітин, які борються з вірусом, є білі кров'яні тільця Т-лімфоцити, які також називають "солдатами" імунної системи. Коли Т-клітини локалізують білки вірусу грипу, вони починають розростатися в лімфатичних вузлах навколо легень і горла, що викликає набряки і біль. Позбутися від цього симптому можна тільки тоді, коли організм повністю одужає.

2. Чому виникає кашель

Збільшення кількості слизу в легенях викликає кашель як рефлекс, щоб очистити дихальні шляхи. Цей процес викликаний активністю Т-клітин до легень. Боротьба з вірусом в легенях призводить до появи симптомів, схожих до розвитку бронхіту. Це може погіршити стан при наявності попереднього захворювання легень та утруднити дихання.

3. Чому виникає головний біль і лихоманка

Щоб ефективно боротися з вірусом, імунні клітини потрапляють в кровотік. Цей процес може впливати на ділянку головного мозку у гіпоталамусі, регулюючи температуру тіла. У результаті виникають лихоманка і головний біль.

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Симптоми грипу - результат активної роботи нашої імунної системи. Тому важливо створити своєму організму умови, щоб він міг боротися з вірусом - дотримуйтесь постільного режиму без зайвих навантажень, пийте багато рідини, провітрюйте приміщення і, по можливості, робіть вологе прибирання. У нашої імунної системи достатньо ресурсів для боротьби з хворобою. Головне - не заважати. А щоб мінімізувати ризики захворіти - вакцинуйтеся від грипу!", - підвела підсумок Супрун.

Раніше Супрун розповідала як зберегти чоловіче здоров'я.

Нагадаємо, українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо застудився. Багато медичних препаратів мають низьку ефективність при лікуванні застуди.

Відео: (video.rbc.ua)