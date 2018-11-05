Организм долго восстанавливается: врачи назвали оптимальный возраст, чтобы бросить курить

Коллаж РБК-Украина

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у бывших курильщиков сохраняется на многие годы

Медики рассказали, в каком возрасте лучше всего бросить курить, так, чтобы организм еще имел шанс на восстановление. Об этом пишет 7 Med News.

Группа специалистов из Университета Вандербильта представила доклад во время конгресса американской ассоциации кардиологов, в котором рассказала, что организму человека, после того, как он бросил курить, нужно не менее 15 лет на полное восстановление.

Они отметили, что самое оптимальное время для того, чтобы избавиться от пагубной привычки – это не позднее чем в 45 лет, так как до 60 лет организм сможет справиться с последствиями.

По данным исследования, которое они провели, существенные изменения в организме наблюдаются уже через 5 лет после отказа от курения. К примеру, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 38%. Однако другие показатели остаются выше нормы на протяжении еще почти 10 лет.

Для исследования ученые набрали девять тысяч добровольцев в возрасте до 30 лет. И на протяжении 16 лет они наблюдали за их состоянием здоровья. Выяснилось, что курение существенно повышает риск развития болезней сердца, сосудов и дыхательной системы.

Первые несколько лет после отказа от курения, риски возникновения проблем со здоровьем существенно снижаются, а потом восстановление организма начинает замедляться.

Ученые объяснили, что даже у тех, кто бросил курить более 10 лет назад, могут возникнуть последствия в виде различных заболеваний.

Исследование показало, что у некоторых добровольцев наблюдались повышенные риски со стороны сердечно-сосудистой и дыхательных систем даже по истечению 16 лет. Поэтому они рекомендуют всем курильщикам как можно быстрее избавиться от пагубной привычки.

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Видео: РБК-Украина