Організм довго відновлюється: лікарі назвали оптимальний вік, щоб кинути палити

Колаж РБК-Україна

Ризик серцево-судинних захворювань у колишніх курців зберігається на багато років

Медики розповіли, в якому віці найкраще кинути курити, так, щоб організм ще мав шанс на відновлення. Про це пише 7 Med News.

Група фахівців з Університету Вандербільта представила доповідь під час конгресу американської асоціації кардіологів, в якому розповіла, що організму людини, після того, як він кинув курити, потрібно не менше 15 років на повне відновлення.

Вони відзначили, що оптимальний час для того, щоб позбутися згубної звички – це не пізніше ніж у 45 років, так як до 60 років організм зможе впоратися з наслідками.

За даними дослідження, яке вони провели, істотні зміни в організмі спостерігаються вже через 5 років після відмови від куріння. Наприклад, ризик виникнення серцево-судинних захворювань знижується на 38%. Однак інші показники залишаються вище норми протягом ще майже 10 років.

Для дослідження вчені набрали дев'ять тисяч добровольців у віці до 30 років. І протягом 16 років вони спостерігали за їхнім станом здоров'я. З'ясувалося, що куріння істотно підвищує ризик розвитку хвороб серця, судин і дихальної системи.

Перші кілька років після відмови від куріння, ризики виникнення проблем зі здоров'ям істотно знижуються, а потім відновлення організму починає сповільнюватися.

Вчені пояснили, що навіть у тих, хто кинув палити більше 10 років тому, можуть виникнути наслідки у вигляді різних захворювань.

Дослідження показало, що у деяких добровольців спостерігалися підвищені ризики з боку серцево-судинної і дихальних систем навіть через 16 років. Тому вони рекомендують усім курцям як можна швидше позбутися згубної звички.

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Відео: РБК-Україна