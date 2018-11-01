Ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ранее основными факторами долголетия исследователи считали массу тела и скорость метаболизма

Американские ученые определили главную причину высокой продолжительности жизни. Сотрудники Университета Вандербильта выяснили, что на нее влияет количество нейронов в головном мозге. Об этом сообщается на MedicalXpress.

Ранее считалось, что основными прогностическими параметрами длительности жизни является масса тела и скорость метаболизма. Однако оказалось, что это работает лишь в 20–30% случаях, а птицы живут примерно в 10 раз больше, чем млекопитающие того же размера. В то же время по количеству кортикальных нейронов можно точно предсказать продолжительность жизни в 75 процентах случаев.

Такие результаты ученые получили, проанализировав данные более 700 видов теплокровных животных и сравнили их с данными о количестве нейронов в мозге.

Оказалось, что попугаи и певчие птицы живут дольше, чем приматы с той же массой тела, а последние, в свою очередь, живут дольше, чем другие млекопитающие c той же массой тела. Кроме того, птицам нужно больше времени, чтобы достичь половой зрелости.

Ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. При этом размеры животного и скорость его метаболизма не имеют значения. По мнению исследователей, это объясняется тем, что кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.

Напомним, ранее президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) провела исследования, по результатам которого экспертами было сформулировано принципиально важное правило для здоровья и профилактики ранней смерти.

Кроме того, ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов.

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Видео: РБК-Украина