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"Нужно тщательно пережевывать": диетолог поделилась основными правилами завтрака

Lite » Красота и Здоровье 07.11.2018 - 07:07
Иллюстративное фото: pixabay/Einladung_zum_Essen
Иллюстративное фото: pixabay/Einladung_zum_Essen

Важно знать — завтрак должен быть всегда!

Многие игнорируют или не находят время для завтрака. Хотя диетологи один за другим не устают твердить: завтрак — самый важный прием пищи завесь день. И важно не только отыскать время для утреннего рациона, но также правильно завтракать.

Известная украинская диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как перекусывать без вредя для фигуры, поделилась со своими instagram-подписчиками всего топ-4 правилами завтрака:

  1. Завтрак должен быть обязательно!
  2. Пищу во время завтрака нужно тщательно пережевывать.
  3. Он должен содержать небольшое количество жиров
  4. Время завтрака — период первого часа с момента пробуждения.

&quot;Нужно тщательно пережевывать&quot;: диетолог поделилась основными правилами завтрака

Фото: instagram.com/dietolog.fus

Подписчики Фус также поспешили поделиться своими вариантами полезного завтрака.

"Овсяная каша с фруктом, овсяноблин, сырники, глазунья и овощи", — пишет elizavetagrichanova.

"Овсянку с орехом и яблоком, или сырники, либо омлет с овощами", — также пишет tatjanay_sorokina.

"Я всегда завтракаю кашей, обычно гречка, и кусочек твердого сыра", — рекомендует korol4418.

"Два вареных яйца, четыри грецких ореха и чай", — отмечает anna_liubina.

"Сегодня была кукуруза вареная, макароны твердых сортов, огурчик свежий, кусочек балыка и белый хлеб с сыром и яйцом", — вспоминает belogurovaalena.

"Смузи: чиа или лен, или зеленая гречка (замоченная), шпинат, кале, зеленое яблоко, киви, растительное молоко, орехи/семечки тыквенные, подсолнечные", — советует irynalitvinova.

Кстати, Светлана Фус уже как-то писала, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Завтрак-завтраком, но не забывайте также обедать. По словам Фус, обед должен быть самым плотным приемом пищи за весь день.

Видео: РБК-Украина

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