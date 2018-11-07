"Нужно тщательно пережевывать": диетолог поделилась основными правилами завтрака

Важно знать — завтрак должен быть всегда!
Многие игнорируют или не находят время для завтрака. Хотя диетологи один за другим не устают твердить: завтрак — самый важный прием пищи завесь день. И важно не только отыскать время для утреннего рациона, но также правильно завтракать.
Известная украинская диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как перекусывать без вредя для фигуры, поделилась со своими instagram-подписчиками всего топ-4 правилами завтрака:
Фото: instagram.com/dietolog.fus
Подписчики Фус также поспешили поделиться своими вариантами полезного завтрака.
"Овсяная каша с фруктом, овсяноблин, сырники, глазунья и овощи", — пишет elizavetagrichanova.
"Овсянку с орехом и яблоком, или сырники, либо омлет с овощами", — также пишет tatjanay_sorokina.
"Я всегда завтракаю кашей, обычно гречка, и кусочек твердого сыра", — рекомендует korol4418.
"Два вареных яйца, четыри грецких ореха и чай", — отмечает anna_liubina.
"Сегодня была кукуруза вареная, макароны твердых сортов, огурчик свежий, кусочек балыка и белый хлеб с сыром и яйцом", — вспоминает belogurovaalena.
"Смузи: чиа или лен, или зеленая гречка (замоченная), шпинат, кале, зеленое яблоко, киви, растительное молоко, орехи/семечки тыквенные, подсолнечные", — советует irynalitvinova.
Кстати, Светлана Фус уже как-то писала, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.
Завтрак-завтраком, но не забывайте также обедать. По словам Фус, обед должен быть самым плотным приемом пищи за весь день.
Видео: РБК-Украина