"Потрібно ретельно пережовувати": дієтолог поділилася основними правилами сніданку

Ілюстративне фото: pixabay/Einladung_zum_Essen

Важливо знати — сніданок повинен бути завжди!

Чимало людей ігнорують або не знаходять час для сніданку. Хоча дієтологи один за одним не втомлюються повторювати: сніданок — найважливіший прийом їжі завесь день. І важливо не тільки знайти час для ранкового раціону, але також правильно снідати.

Відома українська дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як перекушувати без шкоди для фігури, поділилася зі своїми instagram-підписниками всього топ-4 правилами сніданку:

Сніданок мусить бути обов'язково! Їжу під час сніданку потрібно ретельно пережовувати. Він повинен містити невелику кількість жирів Час сніданку — період першої години з моменту пробудження.

Фото: instagram.com/dietolog.fus

Підписники Фус також поспішили поділитися своїми варіантами корисного сніданку.

"Вівсяна каша з фруктом, вівсяноблин, сирники, яєчня і овочі", — пише elizavetagrichanova.

"Вівсянку з горіхом і яблуком, або сирники, або омлет з овочами", — також пише tatjanay_sorokina.

"Я завжди снідаю кашею, зазвичай гречка, шматочок твердого сиру", — рекомендує korol4418.

"Два відварених яйця, чотири волоських горіха та чай", — зазначає anna_liubina.

"Сьогодні була кукурудза варена, макарони твердих сортів, свіжий огірочок, шматочок балика і білий хліб з сиром і яйцем", — згадує belogurovaalena.

"Смузі: чіа або льон, або зелена гречка (замоченная), шпинат, кале, зелене яблуко, ківі, рослинне молоко, горіхи/насіння гарбузове, соняшникове", — радить irynalitvinova.

до речі, Світлана Фус вже якось писала, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Сніданок-сніданком, але не забувайте також обідати. За словами Фус, обід повинен бути найбільш ситним прийомом їжі за весь день.

Відео: РБК-Україна