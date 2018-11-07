"Потрібно ретельно пережовувати": дієтолог поділилася основними правилами сніданку

Важливо знати — сніданок повинен бути завжди!
Чимало людей ігнорують або не знаходять час для сніданку. Хоча дієтологи один за одним не втомлюються повторювати: сніданок — найважливіший прийом їжі завесь день. І важливо не тільки знайти час для ранкового раціону, але також правильно снідати.
Відома українська дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як перекушувати без шкоди для фігури, поділилася зі своїми instagram-підписниками всього топ-4 правилами сніданку:
Фото: instagram.com/dietolog.fus
Підписники Фус також поспішили поділитися своїми варіантами корисного сніданку.
"Вівсяна каша з фруктом, вівсяноблин, сирники, яєчня і овочі", — пише elizavetagrichanova.
"Вівсянку з горіхом і яблуком, або сирники, або омлет з овочами", — також пише tatjanay_sorokina.
"Я завжди снідаю кашею, зазвичай гречка, шматочок твердого сиру", — рекомендує korol4418.
"Два відварених яйця, чотири волоських горіха та чай", — зазначає anna_liubina.
"Сьогодні була кукурудза варена, макарони твердих сортів, свіжий огірочок, шматочок балика і білий хліб з сиром і яйцем", — згадує belogurovaalena.
"Смузі: чіа або льон, або зелена гречка (замоченная), шпинат, кале, зелене яблуко, ківі, рослинне молоко, горіхи/насіння гарбузове, соняшникове", — радить irynalitvinova.
до речі, Світлана Фус вже якось писала, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.
Сніданок-сніданком, але не забувайте також обідати. За словами Фус, обід повинен бути найбільш ситним прийомом їжі за весь день.
Відео: РБК-Україна