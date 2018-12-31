Новогодний макияж 2019: 5 главных трендов актуального мейк-апа

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Главный цвет 2019 года — золото

Новый год – прекрасный повод воплотить самые неожиданные и смелые идеи макияжа в реальность. LITE подобрал для тебя 5 самых ярких, сияющих, броских и оригинальных трендов этой зимы, которые сделают тебя королевой новогодней вечеринки.

Золотой макияж

Главный цвет Нового года 2019 — желтый и производные от него (золотой, песочный, охра). Поэтому используем этот тренд по полной! Невероятно красиво и необычно смотрится макияж глаз с использованием золотистых жидких теней – словно чистый металл разлили на кожу. Для эффектного визажа можно выбрать насыщенную или полупрозрачную текстуру в зависимости от желаемого эффекта. Кстати, лучше всего если поверх теней нанести специальный гель, который сделает мейкап более глянцевым. Дополнить такой мейкап можно нюдовыми губами и коричневыми еле заметными румянами. Не забудь нанести на дугу купидона и скулы каплю хайлайтера в золотистом оттенке – так образ будет более гармоничным и завершенным.

Иллюстративное фото: (twitter.com/0e_f0)

Красные губы

Классика вне времени, но сейчас красные губы особенно актуальны. Красные губы женщины используют испокон веков, ведь он всегда работает! Главное в этом случае подобрать оттенок помады, который будет идеально подходить именно тебе. Отдай предпочтение лаковому финишу, чтобы губы выглядели более объемными и красивыми. Также не забывай, что твоя кожа должна выглядеть идеально, ведь яркие помады подчеркивают все недостатки на лице.

Красные губы Анны Седоковой (фото: instagram.com/annasedokova)

Широкие стрелки

Новый и пока не сильно популярный тренд – разноцветные широкие стрелки. Они придают глазам выразительности, делают их кокетливыми и соблазнительными. Чтобы создать более нестандартный образ, используй темно-синюю, темно-зеленую или коричневую подводку. В этом случае макияж идеально дополнят бежевый или нежно-розовый блеск для губ.

Иллюстративное фото: (twitter.com/0e_f0)

Нюдовый макияж

Стильно и эффектно можно выглядеть и без ярких тонов. Любительницам сдержанных beauty-образов мы предлагаем нежный нюдовый макияж. Для его создания понадобятся светлые тени в пудровом, кремовом или светло-коричневом оттенке с шиммером, тушь для ресниц, румяна, хайлайтер, карандаш или тушь для бровей и красивый блеск с сатиновым финишем, близкий по цвету к оттенку губ. Предварительно важно выровнять цвет лица и слегка припудрить кожу.

Нюдовый макияж Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Винные губы

Надоела алая помада? Используй beauty-продукт в насыщенном и глубоком винном оттенке. Такие губы уж точно никого не оставят равнодушным! Если ты любишь делать акцент на губах и глазах одновременно, попробуй использовать тени, близкие по оттенку к твоему цвету глаз. Немного румян и тушь для ресниц в черном цвете помогут завершить образ. Чтобы подчеркнуть овал лица, сделай высокую прическу.

Винные губы Рианны (фото: instagram.com/rihannalif)

Напомним, ранее мы рассказывали, что fashion-блогер показала, в чем встретить Новый 2019 год.

Ранее LITE обратился к гримеру и актеру сериалити "Киев днем и ночью" (3-4 сезоны), имиджмейкеру и звездному визажисту Олегу Машукову, который поделился секретами новогоднего макияжа.

Видео: РБК-Украина