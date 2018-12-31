Новорічний макіяж 2019: 5 головних трендів актуального мейк-апу

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Головний колір 2019 року — золото

Новий рік – прекрасний привід втілити найнесподіваніші і сміливі ідеї макіяжу в реальність. LITE підібрав для тебе 5 найбільш яскравих, блискучих, помітних і оригінальних трендів цієї зими, які зроблять тебе королевою новорічної вечірки.

Золотий макіяж

Головний колір Нового року 2019 — жовтий і похідні від нього (золотий, пісочний, охра). Тому використовуємо цей тренд по повній! Неймовірно красиво і незвично виглядає макіяж очей з використанням золотистих рідких тіней – наче чистий метал розлили на шкіру. Для ефектного візажу можна вибрати насичену або напівпрозору структуру в залежності від бажаного ефекту. До речі, краще всього якщо поверх тіней нанести спеціальний гель, який зробить макіяж більш глянсовим. Доповнити такий макіяж можна нюдовими губами і коричневими ледве помітними рум'янами. Не забудь нанести на дугу купідона і вилиці краплю освітлення в золотистому відтінку – так образ буде більш гармонійним і завершеним.

Ілюстративне фото: (twitter.com/0e_f0)

Червоні губи

Класика поза часом, але зараз червоні губи особливо актуальні. Червоні губи жінки використовують споконвіку, адже це завжди працює! Головне в цьому випадку підібрати відтінок помади, який буде ідеально підходити саме тобі. Віддай перевагу лаковому фінішу, щоб губи виглядали більш об'ємними і красивими. Також не забувай, що твоя шкіра повинна виглядати ідеально, адже яскраві помади підкреслюють всі недоліки на обличчі.

Червоні губи Анни Сєдокової (фото: instagram.com/annasedokova)

Широкі стрілки

Новий і поки не сильно популярний тренд – різнокольорові широкі стрілки. Вони надають очам виразності, роблять їх кокетливими і спокусливими. Щоб створити більш нестандартний образ, використовуй темно-синю, темно-зелену або коричневу підводку. У цьому випадку макіяж ідеально доповнювати тілесний або ніжно-рожевий блиск для губ.

Ілюстративне фото: (twitter.com/0e_f0)

Нюдовый макіяж

Стильно і ефектно можна виглядати і без яскравих тонів. Любителькам стриманих beauty-образів ми пропонуємо ніжний нюдовий макіяж. Для його створення потрібні світлі тіні в пудровому, кремовому або світло-коричневому відтінку з шиммером, туш для вій, рум'яна, хайлайтер, олівець або туш для брів і красивий блиск з сатиновим фінішем, близький за кольором до відтінку губ. Попередньо важливо вирівняти колір обличчя і злегка припудрити шкіру.

Нюдовый макіяж Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Винні губи

Набридла червона помада? Використовуй beauty-продукт в насиченому і глибокому винному відтінку. Такі губи вже точно нікого не залишать байдужим! Якщо ти любиш робити акцент на губах і очах одночасно, спробуй використовувати тіні, близькі по відтінку до твого кольору очей. Трохи рум'ян і туш для вій в чорному кольорі допоможуть завершити образ. Щоб підкреслити овал обличчя, зроби високу зачіску.

Винні губи Ріанни (фото: instagram.com/rihannalif)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що fashion-блогер показала, в чому зустріти Новий 2019 рік.

Раніше LITE звернувся до гримерів і акторові серіаліті "Київ вдень і вночі" (3-4 сезони), іміджмейкеру та зірковому візажисту Олегу Машукову, який поділився секретами новорічного макіяжу.

Відео: РБК-Україна