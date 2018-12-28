Всегда актуально: fashion-блогер показала, в чем встретить Новый 2019 год

Блогер Анна Петраш

Чтобы выглядеть празднично и нарядно, не обязательно покупать вечернее платье — достаточно внимательнее пересмотреть свой гардероб

Подготовка к новогодним вечеринкам в самом разгаре. Безусловно, к встрече Нового 2019 года многие готовятся основательно, заранее продумывая свой праздничный образ. И все же не все готовы покупать вечерние платья или модные костюмы и тратить на это значительные суммы. Кроме того, некоторые откладывают эту затею на самый последний момент, красиво одеваясь едва ли не в бой курантов.

LITE решил пообщаться на тему новогоднего образа с юной певицей и fashion-блогером Анной Петраш (Anna PETRAsh). Девушка представила топ-5 одновременно простых, но стильных и праздничных новогодних образов, которые можно "собрать" из своего гардероба.

Стиль диско: пайетки, блестки, показной гламур

Первое — это цвет, в котором советуют праздновать новогоднюю ночь. В этом году отдайте предпочтение желтому, зеленому, коричневому и всем вариациям этих цветов и оттенков.

"Кстати, золото — показной гламур — сейчас в тренде. А для тех, кто цветным нарядам предпочитает черный и белый, стилисты советуют обратить внимание на материал, детали и отделку — одежда должна выглядеть дорого", — советует Анна Петраш.

"Сейчас в моде стиль диско и кругом полно моделей с пайетками и стразами. Можно собрать комплект: черные брюки из эко-кожи и черный топ в пайетках. Такой образ дополняйте обувью на каблуке", — говорит модная блогер.

Пайетки все еще в тренде. Обязательно добавьте их в свой новогодний образ

Напомним, ранее LITE объяснял, как носить вещи с пайетками и выглядеть при этом идеально. Прислушайтесь к советам украинских дизайнеров!

Если яркий блеск пайеток кажется вам слишком вызывающим и чрезмерно смелым, но все же хочется оставаться в тренде, тогда отдайте предпочтение структурам с мелким блеском.

"Можно наоборот — красивую юбку из блестящей ткани одеть с простым топом. Добавить модные аксессуары: сумку с бахромой и принтом или массивные золотые украшения — получаем модный и яркий образ", — советует Петраш.

Блестящие структуры всегда добавят вашему образу нарядности

Не отказывайтесь от ярких красок

Любой, даже, казалось бы, самый простой образ можно сделать нарядным, разбавив его хотя бы одним элементом яркого цвета. Обратите внимание на этот "трюк".

"Если все-таки хочется цвета, то можно яркую цветную футболку надеть с черными брюками из эко-кожи. Добавить модный сейчас ремень-ленту в тон футболке — дерзкий наряд готов".

Даже яркая футболка уже смотрится празднично

"Тем, кому по душе цвет солнца, не обязательно облачаться в него с головы до ног. Я выбрала желтый жилет с баской из ПВХ, к нему подобрала черный кроп-топ с пышными рукавами и желто-черным принтом, а также пышную черную юбку из неопрена. Получилось очень ярко и празднично. Кстати, новогоднее настроение любому наряду может придать накинутая на плечи гирлянда на батарейках со светодиодными лампочками. С таким аксессуаром можно сверкать в прямом смысле слова всю ночь!" — рекомендует Анна Петраш.

Белая рубашка — всегда стильно и элегантно

"Белая рубашка — мой любимый элемент гардероба. Куда ж без нее? Главное — в новогоднюю ночь рубашка должна быть особенно нарядной: с необычными деталями, кружевом или очень пышными рукавами. А еще очень круто будет смотреться комбинезон из какого-то "гламурного" материала. Например, белая блузка с объемными рукавами, декольтированными плечами и кружевными бретелями с бежевым комбинезоном из эко-кожи. Дополнила наряд гирляндой и получилось очень круто и необычно", — подытожила fashion-блогер.

Такой "деловой" образ выглядит одновременно и стильно, и нарядно

Напомним, ранее LITE обратился к гримеру и актеру сериалити "Киев днем и ночью" (3-4 сезоны), имиджмейкеру и звездному визажисту Олегу Машукову, который поделился секретами новогоднего макияжа.

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