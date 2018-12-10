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Рождественские брови: яркий бьюти-тренд покорил Instagram

Lite » Стиль и мода 10.12.2018 - 19:57
Рождественские брови: яркий бьюти-тренд покорил Instagram
Фото: рождественские брови (instagram.com/itsivybabe_)

К праздникам нужно украсить не только елку, но и себя

Новый год и Рождество уже не за горами и многие активно думают, как же подготовиться к празднику, чтобы выглядеть ярко и незабываемо. Что ж, в этом вам может помочь популярный в социальной сети Instagram бьюти-тренд - рождественские брови.

Рождественские брови: яркий бьюти-тренд покорил Instagram

Фото: instagram.com/nailloungeallen

Да-да, предлагается нарядить не только елку, а и оформить собственные брови в новогоднем стиле. 

Рождественские брови: яркий бьюти-тренд покорил Instagram

Фото: Instagram.com

Используйте блестки, стразы, тени, наклейки - все, на что хватит вашей фантазии. Зато вы точно выделитесь из толпы на праздничной вечеринке, да и фотографии получатся эффектными.

Рождественские брови: яркий бьюти-тренд покорил Instagram

Фото: Instagram.com

Для примера и вдохновения РБК-Украина LITE собрал для вас подборку ярких фото необычного бьюти-тренда.

 

Фото: Instagram.com

Напомним, институт цвета Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл". Pantone 16-1546 Living Coral - это коралловый цвет с золотистым подтоном. Представители института отметили, что этот оттенок очень жизнеутверждающий, теплый и яркий. По словам исполнительного директора центра Литрис Айсмен, этот цвет можно встретить как в естественном окружении, так и в соцсетях.

Мы также писали о том, что стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019.

А также сообщали, что стилисты предложили три самых удачных варианта нарядов для встречи Нового года и Рождества 2019. Главное правило — скромность в сторону, прошлогодние платья спрятать подальше, никаких блузочек и простеньких комплектов, только пышность, яркость, блеск и много-много обновок. 

Видео: РБК-Украина 

Новогодний маникюр 2019: актуальные варианты Pantone назвал главный цвет 2019 года
Новости Украины красотатрендРождество
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