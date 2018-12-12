Новорічні губи-обмре: три покрокових уроки

Фото: instagram.com/makeupyly

Три доступних способи урізноманітнити свій макіяж за допомогою б'юті-тренда омбре

Омбре на губах зробити досить просто - потрібно нанести в центр губ більш світлий відтінок, а по краю - густо нанести більш темний, всі розтушувати, досягаючи плавного переходу між відтінками.

Але так вже вміють всі, ми ж пропонуємо три абсолютно нових способи досягти ефекту обмре на губах, які можуть знадобитися для макіяжу на майбутні новорічні вечірки.

Відео: Один з самих незвичайних способів зробити подвійні (instagram.com/makeupyly)

Щоб повторити цей образ, вам знадобиться:

1. Зволожити губи сироваткою.

2. Густо обвести контур губ рідкою помадою глибокого синьо-фіолетового відтінку.

3. На центр губ наносити консилер (тональний крем не підійде, він вбереться в губи і бажаного ефекту досягти не вдасться), злегка розтушувати по напрямку до контуру губ, щоб змішати між собою консилер і рідку помаду, і зробити її ледь помітною.

4. Нанести дрібні блискітки в тон рідкої помади.

Відео: Для цього способу вам знадобиться трохи більше продуктів, ніж зазвичай (instagram.com/mkpblog)

Щоб повторити цей образ, вам знадобиться набагато більше продуктів, ніж для першого, однак досягнутий результат точно порадує:

1. Злегка зволожити губи сироваткою (але не занадто, так як на губах надалі буде багато продуктів і вони можуть "поплисти").

2. Темним олівцем винного, темно-сливового або бордового відтінку затемнити куточки губ, чітко окреслюючи контур.

3. Після розтушовування попереднього олівця, трохи відступивши, нанести олівець з бузковим подтоном. Розтушувати за допомогою пензля обидва олівця.

4. У центрі зробити контур губ олівцем рожевого відтінку.

5. На незаповнений центр губ нанести помаду червоного кольору, рухами кисті з'єднати її з уже наявною на губах палітрою.

6. В куточки губ нанести блиск з фіолетовим або фіолетовим тоном.

7. В центр губ нанести максимально сяючий червоний блиск.

8. Об'єднати блиски з допомогою прозорого блиску для губ.

Відео: найшвидший спосіб зробити губи-омбре (instagram.com/beauttymua)

Щоб повторити цей образ, вам знадобиться:

1. Зволожити губи сироваткою.

2. Точково нанести два абсолютно контрастні кольори щільною рідкої помади (можна використовувати помаду з матовим ефектом).

3. Розтушувати їх між собою пензликом або аплікатором, але не до кінця, залишаючи помітний перехід від одного до іншого відтінку.

4. По контуру губ можна додати тонку лінію однієї з помад, щоб образ був промальований чіткіше.

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