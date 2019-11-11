Невероятно сексуальна: Хайди Клум показала соблазнительную фигуру на пикантных фото из юности

Хайди Клум в свои 46 выглядит молодой и привлекательной. Модель обладает завидными формами и подтянутой фигурой, а потому не упускает случая продемонстрировать это всему миру. Она снимает дерзкие видео вместе со своим мужем, участвует в откровенных фотосессиях и, нужно отметить, выглядит не менее энергичной, чем ее 30-летний супруг. А еще – не хуже, чем была 26 лет назад, что доказывают последние посты на ее странице в Insаtagram.

Хайди в 20 лет (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди опубликовала пару сексуальных кадров, сделанных, когда будущей звезде было всего 20 лет. Знаменитая немецкая модель позирует полуобнаженной в белом кроп-топе, наполовину оголившем аппетитную грудь, а также джинсах с экстремально низкой посадкой, которые полностью открывают живот супермодели. Вдобавок ко всему Хайди соблазнительно облизывает губы, глядя в камеру призывно и дерзко.

На втором фото она примерила черное топ и шорты, демонстрирующие голые ягодицы знаменитой ныне красавицы. Она стоит вполоборота, выглядывая из-за плеча и обнимая себя за талию. «В мои 20», – написала Клум, также акцентируя внимание на своей прическе, платиновом блонде и стрижке с челкой.

В юности модель любила "горячие" съемки (фото: instagram.com/heidiklum)

Несмотря на то что подписчики привыкли к горячим фото Хайди, эти кадры побили все рекорды по восторженным комментариям. «Горячо», «восхитительна», «вау», «невероятно сексуальна», и – не устают писать они. Также многие отметили, что сейчас она выглядит ничуть не хуже, а даже лучше.

Впрочем, сейчас тоже (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Хайди восхитила сеть очередным провокационным видео, где показала формы в откровенном купальнике.