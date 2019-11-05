Вот это ноги! 46-летняя Хайди Клум блеснула соблазнительной фигурой в ярком мини

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель отправилась в джунгли

Хайди Клум, которая только на днях будоражила сеть зажигательными танцами со своим молодым супругом в купальнике, вновь порадовала публику полуобнаженными кадрами. Хайди отправилась вместе со съемочной группой в джунгли, откуда выложила несколько забавных роликов, бумеранги, а также фото в ярком наряде.

Хайди Клум в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Для экзотической фотосессии Хайди выбраа стильное оранжевое платье с ярким энималистическим принтом. Короткое и широкое, с длинными рукавами, открытыми плечами, оно сделало акцент на бесконечных ногах и хрупкой фигуре нестареющей супермодели. Дополнили образ белые кеды, объемная черная сумка и неброские аксессуары. Роскошные волосы модель распустила по плечам, а макияж сделала с выразительными коричневыми тенями на веках. В поездку Клум отправилась без своего супруга, но успела показать подписчикам принскрин с их видеочата. Влюбленные не могут прожить друг без друга и дня!

Хайди веселится (видео: instagram.com/heidiklum)

Хайди явно была в прекрасном настроении, делясь с поклонниками смешными моментами рабочих дней в экзотической обстановке. «Бабри из джунглей», как она сама себя назвала, весело прагала, обнималась со всеми членами команды и каталась на подвешенных на деревьях «лианах» из ткани. Нужно отметить, она не старалась сделать видео скромными: на некоторых из них даже видно нижнее белье 46-летней модели. Но подписчики Хайди обожают ее за непосредственность и веселый нрав. А потому просто засыпали комплиментами и лайками.

Напомним, Хайди обожает сексуальные образы. Недавно она вышла в свет в "голом» платье от голландского дизайнера Iris van Herpen. Полупрозрачное, с откровенным декольте, оно едва прикрывало тело модели. А благодаря оттенку и крою созадало видимость, что 46-летняя звезда обнаженная.