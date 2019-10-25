Счастливые и сияющие: Хайди Клум засыпала сеть откровенными фото в объятиях мужа

Хайди Клум и Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель со своим супругом к Хэллоуину готовы

Хайди Клум и ее супруг – немецкий музыкант Том Каулитц – наслаждаются совместной жизнью и общим досугом. Пока остальные звезды готовятся к Хэллоуину, они, похоже, уже вовсю отмечают. Хайди выложила в сеть массу ярких фото в провокационном образе. Модель примерила серебристое мини-платье с откровенным декольте и сделала яркий макияж с длинными синими ресницами, а ее супруг надел рубашку и брюки.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Главная же деталь образов обоих – переливающиеся блестки, которыми покрыты тела влюбленных с ног до головы. Также Хайди в дополнение к луку надела крупные серьги со своей новой фамилией – Каулитц.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди и Том танцуют, обнимаются и целуются, всем видом показывая, что они просто обожают друг друга. Счастливые фото пары за несколько часов облетели всю сеть и собрали рекордное количество лайков и комментариев.

Интересно, что сама Хайди старается часто выкладывать общие фото с мужем, а вот Том не увлекается соцсетями. Зато его брат-близнец, который часто путешествует с влюбленными, также публикует их совместные снимки. Отношения у Хайди с Биллом невероятно гармоничные, Клум обожает называть мужа и его брата "своими любимыми близнецами".

Хайди в блестящем образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, 29-летний Том и 46-летняя Хайди обручились еще зимой 2018-го года, буквально через несколько месяцев после начала отношений. По слухам, звезды тайно поженились в феврале, а официально свадьбу – для друзей, близких и поклонников – устроили только летом. Молодожены организовали роскошное торжество на яхте в Италии. А затем наслаждались длительным медовым месяцем.