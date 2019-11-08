ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Женщина-мечта: 46-летняя Хайди Клум показала совершенное тело в откровенном купальнике (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.11.2019 - 20:31
Женщина-мечта: 46-летняя Хайди Клум показала совершенное тело в откровенном купальнике (видео)
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель отправилась в Коста-Рика

Хайди Клум, которой летом исполнилось 46, все так же хороша, как в юности. Модель то и дело восхищает своей стройной фигурой, молодым внешним видом и самое главное – неуемным жизнелюбием. Как подтверждение тому на странице супермодели в Instagram появилось пара новых видео. Хайди отправилась в Коста-Рика, где наслаждается необычайной красоты природой и теплым океаном.

Хайди все так же прекрасна (видео: instagram.com/heidiklum)

В роликах Хайди предстала полуголой: на знаменитой красавице надет купальник с растительным принтом, демонстрирующий ее пышную грудь, длинные стройные ноги и упругие ягодицы. Белая полупрозрачная юбка-парео, надетая поверх него, придала образу игривость и изюминку. Волосы Хайди были уложены в классическую "морскую" прическу, любимую у всех девушек: слегка растрепанные пляжные волны. Модель бегает по пляжу, кружась и показывая свою совершенную форму. "Коста-Рика это таак красиво!", – написала она под видео.

Хайди Клум обожает океан (видео: instagram.com/heidiklum)

К слову, модель обожает записывать подобные ролики, восхищая фолловеров неувядающей молодостью. Недавно она представила своим подписчикам видео из итальянских каникул со своим мужем – 30-летним музыкантом Томом Каулитцем – и его братом-близнецом Биллом. Все трое танцуют забавный танец. Причем Клум выбрала для "выступления" откровенный купальник. Она зажигает в белом бикини, которое демонстрирует, что мать четырех детей находится в восхитительной форме! Стройные ноги, накачанный пресс, пышная грудь и упругие ягодицы – кажется, будто Хайди попросту остановила время!

Мальчик или девочка? Беременная Эшли Грэм рассекретила пол будущего ребенка Стильные сестрички: Джиджи и Белла Хадид показали идеальные фигуры в соблазнительных нарядах
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь