"Невероятно": 50-летняя украинка за год сбросила 20 кг и стала фитнес-моделью (фото)

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Женщина и ее тренер даже решили стать мужем и женой

Героиня уже 15-го выпуска мотивационного проекта на телеканале СТБ "Цієї миті рік потому" — Ирина Петрик из Киева — уверена, что в 50 лет жизнь только начинается. Женщина год назад пообещала себе и близким, что сбросит лишний вес, приведет свою форму в порядок и даже больше — станет фитнес-моделью.

Так, Петрик пообещала, что через год она появится в студии проекта на каблуках и в купальнике. Будет красивой и счастливой женщиной.

Киевлянка Ирина Петрик до преображения

Интересно, что в молодости Ирина Петрик была мастером спорта по стрельбе из лука и представляла Украину на многих соревнованиях.

Со временем киевлянка встретила мужчину своего сердца, влюбилась и отдала предпочтение не спорту, а развитию семейного гнездышка. Так, Петрик забросила спорт и более 30 лет, до начала своего перевоплощения, физическими нагрузками не занималась.

"Я всю себя посвятила мужу и детям, — признается 50-летняя женщина. — Мой тренер говорил, что как только я выйду замуж, то моя карьера закончится. Так и случилось.

Ирина с любимым - тренром, после преображения

Позже женщина вынуждена была признать, что вместо благодарности получила от родных неуважение. Так, от собственного сына Ирина даже вынуждена была выслушивать упреки!

Сын Ирины заявил, что его мать ничего не достигла в жизни и не имеет право делать замечания ему. Позже именно эти обидные слова и сподвигли женщину вновь вернуться к спорту.

Однако женщина столкнулась с проблемой поиска тренера. Как оказалось, многие отказывались ей помогать и даже пытались уверить ее, что в 50 лет тяжелые физические нагрузки могут привести к нежелательным последствиям.

Как результат, никто из тренеров, к которым обращалась Ирина, не хотел брать на себя ответственность. Многие даже отговаривали женщину.

Лишь после долгих поисков Петрик наконец нашла тренера, поверившего в нее. Более того, позже они поняли, что любят друг друга!

"Мы нашли друг друга не только в спорте, но и в личной жизни. Познакомились в социальных сетях, долго общались, я пообещал помочь Ире стать фитнес-моделью. Потом мы поняли, что любим друг друга. Родным тяжело это принять, ведь у нас 20 лет разницы, но завтра у нас свадьба", — признался тренер героини по имени Денис.

Несмотря на то, что родным тяжело было принять отношения новообразовавшейся пары, а также разницу в возрасте — в 20 лет — Ира и Денис решили пожениться!

Ирина Петрик появилась в студии, как и обещала — в купальнике. Она много трудилась дома, используя 5-литровые баклажки с водой в качестве гантелей, а швабру вместо штанги. Женщина придерживалась специальной диеты и усердно занималась. За год в весе Ирина потеряла около 20 кг, а объем талии уменьшился на 15 см!

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем в свои 20! Самое главное — это избавиться от своих страхов и начать движение вперед", — вдохновляет Петрик.

Напомним, смотреть 16 выпуск 8 сезона проекта "Зважені та щасливі" можно здесь.

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