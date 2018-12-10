Назван фрукт, который помогает оставаться молодой и красивой

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Всего лишь один манго в день поможет вам заметно омолодиться

Ученые из Корейского института восточной медицины назвали простой и вкусный способ предотвратить старение кожи и появление морщин и даже заметно омолодиться. Для этого нужно регулярно употреблять в пищу такой фрукт, как манго, передает "Здоровье и красота".

Эксперты советуют людям после наступления 30 лет регулярно по утрам употреблять в пищу по одному манго - это, по их мнению, является великолепным способом поддерживать хорошее состояние кожи и, как результат, выглядеть моложе своего возраста.

Согласно полученным учеными данным, секрет манго в том, что он защищает клетки кожи от потери коллагена - белковой структуры, достаточное количество которой обеспечивает коже гладкость и упругость.

Два манго в день помогут выглядеть намного моложе своих лет, утверждает ведущий автор исследования Вивьен Фам.

Фото: pixabay.com

"У женщин, ежедневно съедающих манго в день, уже через три недели кожа становится более упругой и эластичной, лучше удерживает влагу, а также становится менее подверженной вредному воздействию УФ-лучей", - отметила специалист.

Плоды манго также весьма полезны при проблемах с нервной системой, поскольку в них содержится много витамина В6, который дает успокаивающий эффект в стрессовых ситуациях.

Кроме того, этот фрукт активизирует метаболизм и хорошо помогает решить проблему запоров.

Напомним, эксперты развенчали миф о пользе йогуртов. Ученые потребительских организаций Евросоюза пришли к выводу, что промышленные йогурты не приносят пользы организму, ведь в большинстве из них не содержится лакто-и бифидобактерий.

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Видео: РБК-Украина