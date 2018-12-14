"Неймовірно": 50-річна українка за рік скинула 20 кг і стала фітнес-моделлю (фото)

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Жінка і її тренер навіть вирішили стати чоловіком і дружиною

Героїня вже 15-го випуску мотиваційного проекту на телеканалі СТБ "Цієї миті рік тому" — Ірина Петрик з Києва — впевнена, що в 50 років життя тільки починається. Жінка рік тому пообіцяла собі і близьким, що скине зайву вагу, приведе свою форму в порядок і навіть більше — стане фітнес-моделлю.

Так, Петрик пообіцяла, що через рік вона з'явиться в студії проекту на підборах і в купальнику. Буде красивою і щасливою жінкою.

Киянка Ірина Петрик до преображення

Цікаво, що в молодості Ірина Петрик була майстром спорту зі стрільби з лука і представляла Україну на багатьох змаганнях.

Згодом киянка зустріла чоловіка свого серця, закохалася і віддала перевагу не спорту, а розвитку сімейного гніздечка. Так, Петрик закинула спорт і більше 30 років, до початку свого перевтілення, фізичними навантаженнями не займалася.

"Я всю себе присвятила чоловікові та дітям, — зізнається 50-річна жінка. — Мій тренер говорив, що як тільки я вийду заміж, то моя кар'єра закінчиться. Так і сталося.

Ірина з коханим - тренром, після преображення

Пізніше жінка змушена була визнати, що замість подяки отримала від рідних неповагу. Так, від власного сина Ірина навіть змушена була вислуховувати докори!

Син Ірини заявив, що його мати нічого не досягла в житті і не має права робити зауваження йому. Пізніше саме ці образливі слова і спонукали жінку знову повернутися до спорту.

Проте жінка зіткнулася з проблемою пошуку тренера. Як виявилося, багато відмовлялися їй допомагати і навіть намагалися запевнити її, що в 50 років важкі фізичні навантаження можуть призвести до небажаних наслідків.

Як результат, ніхто з тренерів, до яких зверталася Ірина, не хотів брати на себе відповідальність. Багато хто навіть відмовляли жінку.

Лише після довгих пошуків Петрик нарешті знайшла тренера, який повірив у неї. Більше того, пізніше вони зрозуміли, що кохають одне одного!

"Ми знайшли один одного не тільки в спорті, але і в особистому житті. Познайомилися в соціальних мережах, довго спілкувалися, я пообіцяв допомогти Ірині стати фітнес-моделлю. Потім ми зрозуміли, що кохаємо один одного. Рідним важко це прийняти, адже у нас 20 років різниці, але завтра у нас весілля", — зізнався тренер героїні на ім'я Денис.

Незважаючи на те, що рідним важко було прийняти відносини новоутвореної пари, а також різницю у віці — 20 років — Іра і Денис вирішили одружитися!

Ірина Петрик з'явилася в студії, як і обіцяла — в купальнику. Вона багато працювала вдома, використовуючи 5-літрові баклажки з водою в якості гантелей, а швабру замість штанги. Жінка дотримувалася спеціальної дієти і старанно займалася. За рік у вазі Ірина втратила близько 20 кг, а об'єм талії зменшився на 15 см!

"Зараз я відчуваю себе краще, ніж в свої 20! Найголовніше — це позбутися своїх страхів і почати рух вперед", — надихає Петрик.

Нагадаємо, дивитися 16 випуск 8 сезону проекту "Зважені та щасливі" можна тут.

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