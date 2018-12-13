Зважені та щасливі: 8 сезон 16 выпуск

В четверг, 13 декабря, на телеканале СТБ покажут шестнадцатый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 16 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

В лагере похудения осталась тройка самых сильных участников: розовые, красные и желтые. Напряжение растет, ведь каждой паре нужно доказать, что они заслуживают место в суперфинале, который состоится 27 декабря.

Уже через неделю участники вернутся к обычной жизни, где должны будут находить время для спорта и правильного питания. На этой неделе они научатся ценить каждый миг и распределят время так, чтобы его хватало на все.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Самой главной мотивацией для участников станет риск досрочного взвешивания и начнется он с первого же дня. Чтобы не стать на весы преждевременно, пары должны заработать дополнительное время на тренировках и испытаниях, которые помогут им отсрочить нежеланное взвешивание.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Заработать бонусное время семьи смогут не только работая, но и развлекаясь на аттракционах. Только таких адских развлечений они точно не ожидали.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Кому не хватит заработанных часов и придется стать на весы преждевременно? А какую семью не спасут от черных футболок даже бонусы, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Напомним, ранее мы публиковали 15 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.