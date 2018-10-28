"Неминучі фактори": вчені назвали дев'ять ознак старіння

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ці фактори неминучі, але уповільнити процес старіння можливо

Експерт національного онкологічного центру в Іспанії Мануель Серрано є одним з авторів дослідження "Ознаки старіння". Спеціалісти провели це дослідження з метою показати основні процеси, які відбуваються в тілі з плином часу. Всього учені виділили дев'ять чинників, які свідчать про те, що людина старіє. Про це повідомляє BBC.

Згідно з висновками Серрано, це неминучі фактори.

"Вони можуть бути більше або менше помітні в залежності від способу життя людини і генетики. Але вони відбуваються завжди", - зазначив в інтерв'ю експерт.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Так, що супроводжує старіння?

1. Накопичуються пошкодження ДНК

Цей генетичний код завжди передається від однієї клітини до іншої. При старінні збільшується кількість помилок, які можуть з'явитися в цьому процесі. Ці помилки поступово накопичуються в клітинах.

Це називається генетичною нестабільністю. Цей феномен може загрожувати роботі стовбурових клітин. До речі, саме з цих клітин формуються інші з різними функціями. При накопиченні помилок ці клітини можуть стати раковими.

2. Зношуються хромосоми.

Нитки ДНК на своїх закінченнях мають теломери, це своєрідні захисні "ковпачки". По мірі старіння вони зношуються і хромосоми стають більш вразливими. Це означає, що вони некоректно відтворюються, що викликає проблеми.

Руйнування теломерів призводить до таких захворювань, як фіброз і апластична анемія - серйозне імунологічне захворювання.

Але є і хороша новина: вчені вже навчилися підвищувати рівень теломераза - речовини, що подовжує теломери. Досліди на мишах показали, що підвищення довжини теломерів може продовжити життя гризунів.

3. Погіршується рухливість клітин.

Безліч генів у певній клітці визначають, що може робити ця клітина, наприклад, вести себе як клітина тіла або мозку. Спосіб життя і мають прямий вплив на виконання цих "інструкцій". Клітини можуть змінити свою поведінку.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

4. Оновлення клітин йде на спад.

Щоб запобігти скупченню "відходів" в наших клітинах, які складаються з непрацюючих частин, тіло регулярно оновлює клітинний набір. Проте з віком ця здатність втрачається, і клітини починають накопичувати в собі токсичні або непотрібні компоненти, що, у наслідку, сприяє розвитку хвороби Альцгеймера, Паркінсона або катаракти.

5. Погіршення метаболізму

З віком клітини втрачають здатність переробляти жири і цукор. Це, як правило, є причиною вікового розвитку діабету. На жаль, організм літніх людей не здатний переробляти все, що вони їдять.

6. Робота мітохондрій зупиняється

Мітохондрія – це енергетичний "двигун" клітини, з плином часу вони починають втрачати свою ефективність.

На думку вчених, поліпшення функцій мітохондрії може підвищити тривалість життя ссавців.

7. Клітини стають "зомбі"

Пошкоджена клітина зупиняє свою роботу, щоб не відтворювати інші "зіпсовані" клітини. Вона більше не розмножується, але і вмирати не поспішає. Ці "зомбі" можуть впливати на сусідні нормальні клітини і шкодити всьому тілу. З роками таких клітин стає все більше. В ході дослідів над мишами видалення клітин-зомбі допомогло уповільнити процеси старіння.

8. Стовбурові клітини втрачають енергію

Втрата відновного потенціалу – це, мабуть, найбільш очевидна ознака старіння. Стовбурові з часом перестають відновлюватися. Однак дослідження показали, що омолодження стовбурових клітин може сповільнити ознаки старіння тіла.

9. Порушується комунікація між клітинами

Це відбувається поступово і в підсумку призводить до запальних процесів, які ще більше ускладнюють міжклітинну комунікацію.

У результаті клітини втрачають чутливість до присутності патогенних речовин та злоякісних клітин.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серрано стверджує, що вивчення і розуміння внутрішньоклітинних процесів старіння посприяє винаходу нових методів уповільнення зношування органів і тканин людини. Хоча цей процес і неминучий, але сповільнити його реально, все що для цього потрібно вести здоровий спосіб життя.

"В наші дні життя літніх людей стала набагато більш багатим і здоровим, ніж у минулі десятиліття. Найкраще, що ми можемо зробити, це насолоджуватися життям навіть тоді, коли ми старіємо", - говорить учений.

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Відео: РБК-Україна