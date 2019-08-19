"Не ешь!" Диетолог рассказала об опасных продуктах при лишнем весе

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Мы едим их, не подозревая об опасности

Специалист по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, что если о главных "врагах" талии и бедер все знают наверняка и говорить об очевидных вещах, вроде мучного и сладкого, даже не стоит - с ними все понятно: ни снижению веса, ни здоровью они не способствуют и из меню их лучше исключить совсем. То о продуктах, которые выдают себя за правильное и даже диетическое питание, но на самом деле им не являются, многие не догадываются.

Например, фитнес-батончики, которые от фитнеса так же далеки, как и от здорового питания, из-за огромного содержания простых углеводов.

Такими же "коварными" являются и фруктовые йогурты, которые так привлекательно и "здорОво" выглядят. А на деле в них такое количество сахара, что дневную норму с лихвой перекрывает один стаканчик. И это не говоря уже об остальном составе с консервантами, красителями и прочими, мягко говоря, не полезными ингредиентами.

Фото: (unsplash.com)

Есть еще продукты, которые мы считаем безобидными или полезными. А чаще всего просто не замечаем и не задумываемся, как они влияют на наш вес. Возьмем, к примеру, обычные семечки. Кто любит полузгать под сериальчик или на даче вечерком – признавайтесь. Это ж не еда, так, руки занять! А между тем, в 100 граммах семечек подсолнечника 578 ккал! И почти 53% из них – жиры. И если вы за вечер с удовольствием под разговоры “нащелкали” стандартную упаковку семечек в 200 граммов - то 2/3 вашей суточной калорийности и практически полная суточная норма жиров уже у вас внутри. А вы ведь, по вашему мнению, даже ничего не съели!

Фото: (unsplash.com)

Так же, стоит отметить, что диетолог назвала советы, которым не стоит верить. Она развенчала "мифы", ставшие в последнее время очень популярными.

А так же, специалист по правильному питанию назвала устрашающую статистику при похудении, по мнению эксперта - 85% девушек худеют неправильно. Она так же подсказала, как это делать грамотно и без вреда для здоровья.

Кроме того, диетолог составила целый список необходимых советов по правильному питанию, которые помогут похудеть и в последствии не набрать вес обратно.