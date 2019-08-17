85% девушек делают это неправильно: диетолог рассказала об ошибках при похудении

Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)

Специалист по похудению привела печальную статистику

До конца лета осталось две недели, так что нужно выбирать: войти в рабочий сезон "человеком, которого должно быть много" или похудеть, считает специалист по правильному питанию и фитнесс-тренер Екатерина Медушкина.

"Большинство всё же выберет второй вариант, правда?) И вот тут 85% людей начинают совершать ошибки", - пишет она в своем блоге в Instagram.

Екатерина назвала основные причины, почему у большинства не получается похудеть.

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1. Неправильно худеть самостоятельно с помощью популярной диеты. Не смотря на то, что есть возможно получить быстрый результат, высок риск получить проблемы со здоровьем, ухудшение качества кожи и волос. Кроме того может преследовать постоянное чувство голода, ужасное настроение и возвращение всех лишних кг в итоге.



⠀Фото: (unsplash.com)



2. Не верно и уменьшать порции и не есть после 18:00. Такое похудение не принесёт сильного стресса, однако, есть реальная вероятность "ночного дожора" из-за того, что ложишься спать с чувством голода, да и качество тела не улучшается.

⠀Фото: (unsplash.com)

3️. Некоторые начинают интенсивно тренироваться, но питание не меняют. И такой подход не результативен, ведь хоть и мышцы станут сильнее, основа похудения – питание, все еще не будет в норме. На одних тренировках похудеть невозможно, и мышц не будет видно под слоем жира.



⠀Фото: (unsplash.com)



4️. Еще одна крайность - голодание и длительное использование строгих детоксов. Да, так точно получиться похудеть, но способ настолько экстремальный, что голодание может привести к гормональным сбоям, сбоям в работе пищеварительной системы и отразиться на психологическом равновесии.

Фото: (unsplash.com)



Почему не уходят лишние килограммы — диетолог дала четкий ответ, назвав еще четыре опасные причины.

Кроме того, диетолог рассказала, как правильно похудеть и удержать вес, составив своеобразный чек-лист в помощь.

А еще, ответила на вопрос, как правильно сочетать диету и тренировки.